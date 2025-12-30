0 800 307 555
Некоторых украинцев могут временно исключать из графиков отключения

Энергетика
В Украине работают над тем, чтобы не ограничивать электроснабжение по графикам тем людям, у которых только что завершились продолжительные аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба на пресс-конференции по итогам 2025 года, передает корреспондент УНИАН,
Россияне часто атакуют критическую инфраструктуру Украины. По его словам, только за последний обстрел враг использовал более 500 дронов и 30 ракет. В частности, россияне били по энергетической инфраструктуре города Киева и Киевской области.
«Пока что нет синхронизации и может произойти такое, что у людей, у которых были длительные аварийные отключения, они попадают в плановые графики. Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и люди, сидевшие более 8 часов без электричества, не попадали сразу в план графиков отключений», — сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина быстро восстанавливается после обстрелов российских захватчиков. Однако самая сложная ситуация в Киевской области остается в Вышгородском районе, где около 10 тысяч абонентов сейчас без электричества.
«Что касается города Киева, здесь ситуация стабилизирована. Выходим в графики, примерно 3 часа назад у нас закончились аварийные отключения, мы вышли в графики», — сказал Кулеба.
Ранее писали, что с 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф продлится до 30 апреля следующего года.
Правительство продлило на этот период действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка — до того момента дата была 31 октября 2025 года.
Электроэнергия
