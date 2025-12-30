0 800 307 555
В Минэнерго сообщили, сколько времени нужно для восстановления энергетики без ударов рф

Энергетика
21
рф атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.
Об этом заявил и.о. министра энергетики Артём Некрасов в интервью Forbes.
Главная цель российских ударов — разрушить не только электроснабжение, но и теплоснабжение в городах, особенно в зимний период.
«Одно дело, когда нет электричества, совсем другое — когда зимой нет отопления. Цель этой кампании — попытаться посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество», —
отметил Некрасов.

Он пояснил, что потеря целостности энергосистемы может привести к существенному ухудшению энергоснабжения на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья, что позволит россии продвигать дестабилизационные нарративы.
В то же время и.о. министра подчеркнул, что полный блэкаут вряд ли является конечной целью врага, ведь украинские энергетики способны восстанавливать систему и переподключать потребителей.
«Мы исходим из того, что атаки будут продолжаться постоянно. Поэтому формируем запас оборудования, восстанавливаем поврежденное и работаем 24/7», — сказал он.
Он также добавил, что в случае прекращения ударов по энергетической инфраструктуре возобновление стабильной работы энергосистемы без отключений займет около двух месяцев.
Ранее писали, что с 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф продлится до 30 апреля следующего года.
Правительство продлило на этот период действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка — до того момента дата была 31 октября 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
