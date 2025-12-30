0 800 307 555
ру
Свет в новогоднюю ночь: каких отключений ждать

В новогоднюю ночь в Украине, скорее всего, будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.
По его словам, специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается уязвимой из-за возможных атак со стороны россии и снижения температуры.
В то же время в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.
«Если мы дойдем при понижении температуры и при имеющихся мощностях до наших обычных графиков и они будут прогнозированно и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант», — отметил Замулко.
Он пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставки света. В то же время чиновник подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от действий врага в ближайшие дни.
«Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильным вопросом и правильным решением на сегодняшний день», — подытожил глава Госэнергонадзора.
РБК-Україна
