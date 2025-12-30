0 800 307 555
Поставки российской нефти в Индию упали до самого низкого уровня за 3 года

Энергетика
Поставки нефти рф в Индию в декабре могут достигнуть самого низкого уровня за три года, но объемы, вероятно, возрастут в начале следующего года после возобновления закупок крупнейшим НПЗ.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным аналитической компании, ожидается, что поставки в декабре составят около 1,1 млн баррелей в день — самый низкий показатель с ноября 2022 года. Это все-таки выше прогноза индийских чиновников в начале месяца после последних ограничений США на российские энергоносители.
Bloomberg напоминает, что спрос Индии на российскую нефть в последние месяцы снизился из-за усиленного контроля США за торговлей.
Поставки упали в июле, а затем частично возобновились, когда некоторые нефтеперерабатывающие заводы, в частности, Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., вернулись к закупкам по сниженным ценам.
Крупнейший импортер — индийская компания Reliance приостановила закупки после санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» в конце октября, но теперь возобновила закупки у поставщиков, не входящих в санкционный список.
Отмечается, что российская нефть используется на заводе Reliance Jamnagar в Гуджарате для внутреннего рынка. Поставки во второй неделе декабря замедлились до 712 тыс. баррелей в день, а затем выросли. Индийские чиновники прогнозировали 800 тыс. баррелей в день.
«Снижение декабрьского импорта произошло после паузы со стороны Reliance, а также из-за меньших потоков в терминал Mundra HPCL-Mittal Energy Ltd. и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., которая в этом месяце впервые с сентября 2022 года не закупила ни одного барреля», — говорится в материале.
Дополнительный импульс поставкам может придать Nayara Energy Ltd., планирующая отложить плановое обслуживание завода Вадинар, что потенциально позволит увеличить закупки российской сырой нефти.
По материалам:
РБК-Україна
