Состоялся первый успешный аукцион по распределению электроэнергии через границы (список стран)

Импорт электроэнергии из соседних государств ЕС в Украину станет более прогнозируемым.

Об этом свидетельствуют результаты первого месячного аукциона по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом пишет «Укрэнерго».

В ходе аукциона запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем выставленного на распределение предложения.

Аукционы стартовали 15 декабря 2025 года на платформе JAO. Непосредственная поставка электроэнергии по их результатам начнется в январе.

Это первый в истории украинского рынка электроэнергии пример проведения общих месячных аукционов по распределению пропускной способности на границах со странами ЕС.

Согласно окончательным результатам, на границе Украины с Венгрией было распределено 460 МВт доступной пропускной способности с предельной ценой 13,4 EUR/МВт.

При этом Общий запрашиваемый трейдерами объем на этом направлении был наибольшим и составил 4625 МВт. Участие в аукционе приняли 37 участников, победителями стали 20 компаний. На границе со Словакией было распределено 172 МВт доступной пропускной способности с предельной ценой 16 EUR/МВт.

Общий запрашиваемый объем при этом составил 1826 МВт. В аукционе приняли участие 38 участников, из которых 20 стали победителями.

Что это дает

В аукционе принимали участие 23 участника, из которых 10 стали победителями. В условиях массированных российских атак на украинскую энергосистему проведение месячных аукционов по распределению межгосударственной пропускной способности позволит повысить стабильность работы украинской энергосистемы. А в перспективе — снизит стоимость импортируемой из соседних европейских государств электроэнергии.

