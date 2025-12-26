Состоялся первый успешный аукцион по распределению электроэнергии через границы (список стран)
Импорт электроэнергии из соседних государств ЕС в Украину станет более прогнозируемым.
Об этом свидетельствуют результаты первого месячного аукциона по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.
Об этом пишет «Укрэнерго».
В ходе аукциона запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем выставленного на распределение предложения.
Аукционы стартовали 15 декабря 2025 года на платформе JAO. Непосредственная поставка электроэнергии по их результатам начнется в январе.
Это первый в истории украинского рынка электроэнергии пример проведения общих месячных аукционов по распределению пропускной способности на границах со странами ЕС.
Согласно окончательным результатам, на границе Украины с Венгрией было распределено 460 МВт доступной пропускной способности с предельной ценой 13,4 EUR/МВт.
При этом Общий запрашиваемый трейдерами объем на этом направлении был наибольшим и составил 4625 МВт. Участие в аукционе приняли 37 участников, победителями стали 20 компаний. На границе со Словакией было распределено 172 МВт доступной пропускной способности с предельной ценой 16 EUR/МВт.
Общий запрашиваемый объем при этом составил 1826 МВт. В аукционе приняли участие 38 участников, из которых 20 стали победителями.
Что это дает
В аукционе принимали участие 23 участника, из которых 10 стали победителями. В условиях массированных российских атак на украинскую энергосистему проведение месячных аукционов по распределению межгосударственной пропускной способности позволит повысить стабильность работы украинской энергосистемы. А в перспективе — снизит стоимость импортируемой из соседних европейских государств электроэнергии.
