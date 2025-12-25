0 800 307 555
ру
Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины

Казна и Политика
3
Федеральное министерство иностранных дел Германии перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 160,11 млн евро. Это самый большой разовый вклад с начала деятельности Фонда.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Поступление средств в декабре

Всего в декабре в Фонд поступило 245 млн евро новых взносов. Кроме МИД Германии, еще 3 млн евро перечислило Федеральное министерство экономики и энергетики Германии через немецкий банк развития KfW.
«Минэнерго максимально активно и эффективно взаимодействует с нашими международными партнерами по этому направлению. Только в течение декабря, во время ряда международных встреч высокого уровня, мы получили заверения от партнеров в системной поддержке», — подчеркнул замминистра.

Гуманитарная помощь оборудованием

Кроме механизмов Фонда поддержки энергетики, Украина получает и международную гуманитарную помощь оборудованием.
Так, с начала полномасштабного вторжения в нужды энергетического сектора в Украину поступило 1995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 000 тонн. Это помощь из 38 стран. Она включает и оборудование для оперативных ремонтов после вражеских обстрелов и оборудования, позволяющего нам наращивать мощности распределенной генерации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии выделило Украине дополнительную помощь в размере 70 миллионов евро.
Также Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через Банк развития KfW предоставило Украине дополнительные 100 миллионов евро для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Эти средства будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины.
Энергетика
