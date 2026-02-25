0 800 307 555
Кабмин предлагает увеличить штрафы для бизнеса за финансовые нарушения

Казна и Политика
В Раду внесли законопроект об усилении финансовой ответственности
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15043 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам».
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Что предусматривает законопроект

Документ направлен на усиление административной ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам.
Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности:
  • увеличить сроки привлечения к административной ответственности за финансовые нарушения;
  • повысить размеры штрафов за нарушение законодательства по финансовым вопросам.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада приняла законопроект № 14023, который вносит изменения в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Документ делает подписание актов предоставленных услуг добровольным и упрощает документооборот для бизнеса.
Предприниматели обязаны подписывать двусторонние акты предоставленных услуг, которые налоговая служба требует при проверках. Их отсутствие может стать основанием для санкций, даже если факт предоставления услуги подтверждался оплатой. Согласно законопроекту, подтверждением предоставленной услуги будет счет-фактура (инвойс), подписанный исполнителем, и его оплата.
