ФЛП в декрете: когда можно не платить ЕСВ и при каких условиях

Право на освобождение от уплаты ЕСВ во время отпуска по беременности и родам напрямую зависит от фактической суммы взноса, уплаченной работодателем

Физические лица — предприниматели, одновременно находящиеся в трудовых отношениях и оформляющие отпуск по беременности и родам, могут быть освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за себя. В то же время, такое увольнение имеет четкие условия, определенные законодательством.

Разъяснение обнародовало ГНС в Закарпатской области.

Отпуск по беременности и родам: правовая основа

Право на отпуск по беременности и родам гарантирует Закон Украины «Об отпусках». Согласно статьям 4 и 17 настоящего закона, такой отпуск относится к социальным и предоставляется в установленные сроки с выплатой пособия.

Государственное пособие назначается в соответствии с Законом Украины «О государственном пособии семьям с детьми» и других нормативных актов.

В то же время женщины, которые находятся в таком отпуске и получают соответствующую помощь, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пособие по беременности и родам также является страховой выплатой в пределах Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Как это связано с ЕСВ

Ключевым документом в вопросе начисления и уплаты взноса является Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

ЕСВ — это обязательный консолидированный страховой взнос, который платят работодатели и самозанятые лица для обеспечения социальной защиты застрахованных лиц.

Плательщики ЕСВ:

работодатели (юридические лица и ФЛП, использующие наемный труд);

физические лица — предприниматели, в том числе на упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов);

другие субъекты, осуществляющие выплаты, по которым начисляется ЕСВ.

ЕСВ начисляется, в частности, на сумму пособия по беременности и родам.

Когда ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ

ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за те месяцы отчетного периода, в которых:

работодатель заплатил за него ЕСВ;

сумма уплаченного взноса не меньше минимального страхового взноса;

взнос начислен, в частности, на сумму пособия по беременности и родам.

Иными словами, если работодатель уплатил минимальный страховой взнос из суммы пособия по беременности и родам, предпринимательница не обязана дополнительно платить ЕСВ как ФЛП за те же месяцы.

Когда ЕСВ придется уплатить самостоятельно

Есть другая ситуация: если за отдельные месяцы отпуска по беременности и родам работодатель уплатил ЕСВ в размере меньше минимального страхового взноса.

В таком случае ФЛП обязан:

самостоятельно определить базу начисления;

доплатить ЕСВ в минимальный страховой взнос;

действовать на общих основаниях, предусмотренных законодательством.

При этом самостоятельно определенная база не может превышать максимальную величину базы начисления ЕСВ, а сумма взноса не может быть меньше минимального страхового взноса.

Две ключевые модели для ФЛП

1. Если работодатель уплатил минимальный взнос или более, то ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за соответствующие месяцы.

2. Если уплачено меньше минимального взноса, то ФЛП доплачивает ЕСВ самостоятельно.

Таким образом, право на освобождение от уплаты ЕСВ во время отпуска по беременности и родам напрямую зависит от фактической суммы взноса, уплаченной работодателем.

