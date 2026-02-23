0 800 307 555
Казна и Политика
26
Украинский бизнес во время войны демонстрирует уникальную стойкость — Financial Times
Экономическая устойчивость Украины удивила партнеров и врагов, и даже сейчас, в разгар войны, многие секторы демонстрируют стабильный рост.
Об этом пишет Financial Times.
Авторы привели пример оборонной компании «Украинская броня», которая с прошлого года производит артиллерийские снаряды калибра НАТО. В 2022 году компания лишилась двух производственных объектов на временно оккупированной части Запорожской области. А сейчас гендиректор Владислав Белбас заявил, что компания увеличила производство до такой степени, что годовой государственный контракт на поставку минометов был выполнен всего за шесть месяцев. По его словам, украинский бюджет не всегда может позволить себе закупить все, что производят украинские производители.
«Этот поворот свидетельствует о поразительной стойкости украинского бизнеса и экономики в целом, которые испытывают шок от крупнейшего в Европе вторжения на сушу со времен Второй мировой войны», — отметили авторы.
При этом полномасштабное российское вторжение не привело к полному экономическому коллапсу или банковскому кризису. После спада производства, вызванного вторжением в 2022 году, ВВП ежегодно растет. Центральный банк Украины прогнозирует, что рост ускорится в 2027 и 2028 годах после стабильного уровня в 1,8% в текущем году. Экономист из Европейского банка реконструкции и развития Димитр Богов назвал рост стабильным, несмотря на сложнейшие условия.
«Скорость технологических инноваций в Украине, особенно в области современных программ по созданию дронов, застигла неожиданно как партнеров страны, так и ее врагов», — говорится в статье.

Экономический ущерб

Однако рост экономики страны не может скрыть огромный экономический ущерб. Война охватила большую часть востока и юга страны, где расположены некоторые из самых плодородных земель Украины, а также центры тяжелой промышленности. Экспорт из ключевых секторов — в частности, сельского хозяйства и металлургии — сократился в связи с российским вторжением, а миллионы людей покинули страну.
Страна по-прежнему зависит от государственных расходов, а основной рост обеспечивают секторы, связанные с войной. Авторы указали, что реальный ВВП по-прежнему остается на 21% ниже уровня 2021 года и более чем на 40% ниже уровня начала 1990-х годов. В прошлом году Украина зафиксировала огромный дефицит текущего счета, который составил чуть менее 15% ВВП, а инфляция в 2026 году, по прогнозам, достигнет 7,5%.
Бюджетная поддержка Запада по-прежнему имеет решающее значение для поддержки государственного сектора.
«Без поддержки ЕС и МВФ экономика Украины скорее всего упадет или, по крайней мере, не продемонстрирует такую ​​стойкость и восстановление», — считает Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии, киевского аналитического центра.
Аналитики также указали, что последствия войны будут ощущаться на протяжении десятилетий после ее окончания. Но некоторые изменения, вызванные военными условиями, могут оказаться экономическими преимуществами, пишет издание. Например, экосистема стартапов в области военных технологий, которая разрастается, стремится дать Киеву преимущество на поле боя, которое могло бы компенсировать преимущество россии в живой силе.
«Десятки компаний работают над созданием наземных роботов для поставки передовых подразделений, сложных решений для радиоэлектронной борьбы с российскими дронами и модулей искусственного интеллекта, позволяющих беспилотным летательным аппаратам летать и даже поражать цели автономно», — отметили авторы.
По материалам:
УНІАН
Payment systems