ТОП-10 украинских бизнесменов по доходу компаний
В Украине насчитывается 67 651 бизнесмен, чьи компании приносят более 10 млн грн дохода в год и регулярно подают финансовую отчетность. Это 19% всех владельцев компаний, которые отчитывались вовремя — в общей сложности их более 360 тысяч. Подавляющее большинство в списке лидеров украинского бизнеса составляют мужчины — 73%.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».
Где больше всего бизнесменов в Украине
В Киеве зафиксировали наибольшее количество бизнесменов — 22% от общего количества. На втором и третьем местах — Днепропетровская (10%) и Львовская области (8%).
Если добавить еще Киевскую и Одесскую, то половина всех бизнесменов страны сосредоточена в этих 5 регионах.
Меньше всего бизнесменов — в прифронтовых областях: Херсонской (0,6%), Луганской (0,7%) и Николаевской (1%).
Доход у владельцев компаний в Украине
Аналитики отмечают, чтобы попасть в ТОП-100 владельцев компаний Украины, бизнес должен приносить более 8,99 млрд грн в год. Входной порог в ТОП-1000 значительно меньше: от 1,29 млрд грн в год.
80% бизнесменов в Украине получают менее 100 млн грн в год. Только 2% бизнесменов имеют доход более 1 млрд грн — это 1 355 бизнесменов.
ТОП-10 украинских бизнесменов 2025
Лидерскую позицию занимает Ринат Ахметов, чьи компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.
На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.
На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).
В десятку попали бизнесмены из Израиля, Кипра, Монако. Единственная женщина в топе — Светлана Ивахив, владелица компаний WOG, КОМО и Галичина. Она занимает 9-е место с доходом 48,75 млрд грн.
ТОП-10 лучших предпринимателей по доходу компаний:
- Ринат Ахметов — 565,7 млрд грн дохода;
- Виталий Антонов — 151,77 млрд грн дохода;
- Юрий Косюк — 110,65 млрд грн дохода;
- Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;
- Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;
- Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;
- Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;
- Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;
- Светлана Ивахов — 48,75 млрд грн дохода;
- Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.
70% бизнесменов, попавших в ТОП-100, имеют украинскую регистрацию. В пятерку также попали владельцы компаний с пропиской Кипра, Великобритании, США и Швейцарии.
