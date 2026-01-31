ТОП-10 украинских бизнесменов по доходу компаний Сегодня 18:16

Рейтинг украинских бизнесменов, Фото: ілюстративне

В Украине насчитывается 67 651 бизнесмен, чьи компании приносят более 10 млн грн дохода в год и регулярно подают финансовую отчетность. Это 19% всех владельцев компаний, которые отчитывались вовремя — в общей сложности их более 360 тысяч. Подавляющее большинство в списке лидеров украинского бизнеса составляют мужчины — 73%.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Где больше всего бизнесменов в Украине

В Киеве зафиксировали наибольшее количество бизнесменов — 22% от общего количества. На втором и третьем местах — Днепропетровская (10%) и Львовская области (8%).

Если добавить еще Киевскую и Одесскую, то половина всех бизнесменов страны сосредоточена в этих 5 регионах.

География владельцев украинских компаний, Інфографіка: "Опендатабот"

Меньше всего бизнесменов — в прифронтовых областях: Херсонской (0,6%), Луганской (0,7%) и Николаевской (1%).

Доход у владельцев компаний в Украине

Аналитики отмечают, чтобы попасть в ТОП-100 владельцев компаний Украины, бизнес должен приносить более 8,99 млрд грн в год. Входной порог в ТОП-1000 значительно меньше: от 1,29 млрд грн в год.

80% бизнесменов в Украине получают менее 100 млн грн в год. Только 2% бизнесменов имеют доход более 1 млрд грн — это 1 355 бизнесменов.

Доход у владельцев компаний в Украине, Інфографіка: "Опендатабот"

ТОП-10 украинских бизнесменов 2025

Лидерскую позицию занимает Ринат Ахметов, чьи компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.

На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.

На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).

В десятку попали бизнесмены из Израиля, Кипра, Монако. Единственная женщина в топе — Светлана Ивахив, владелица компаний WOG, КОМО и Галичина. Она занимает 9-е место с доходом 48,75 млрд грн.

ТОП-10 лучших предпринимателей по доходу компаний:

Ринат Ахметов — 565,7 млрд грн дохода;

Виталий Антонов — 151,77 млрд грн дохода;

Юрий Косюк — 110,65 млрд грн дохода;

Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;

Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;

Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;

Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;

Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;

Светлана Ивахов — 48,75 млрд грн дохода;

Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.

ТОП-100 украинских бизнесменов 2025, Інфографіка: "Опендатабот"

70% бизнесменов, попавших в ТОП-100, имеют украинскую регистрацию. В пятерку также попали владельцы компаний с пропиской Кипра, Великобритании, США и Швейцарии.

