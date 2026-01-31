0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 украинских бизнесменов по доходу компаний

60
Рейтинг украинских бизнесменов
Рейтинг украинских бизнесменов, Фото: ілюстративне
В Украине насчитывается 67 651 бизнесмен, чьи компании приносят более 10 млн грн дохода в год и регулярно подают финансовую отчетность. Это 19% всех владельцев компаний, которые отчитывались вовремя — в общей сложности их более 360 тысяч. Подавляющее большинство в списке лидеров украинского бизнеса составляют мужчины — 73%.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Где больше всего бизнесменов в Украине

В Киеве зафиксировали наибольшее количество бизнесменов — 22% от общего количества. На втором и третьем местах — Днепропетровская (10%) и Львовская области (8%).
Если добавить еще Киевскую и Одесскую, то половина всех бизнесменов страны сосредоточена в этих 5 регионах.
География владельцев украинских компаний
География владельцев украинских компаний, Інфографіка: "Опендатабот"
Меньше всего бизнесменов — в прифронтовых областях: Херсонской (0,6%), Луганской (0,7%) и Николаевской (1%).

Доход у владельцев компаний в Украине

Аналитики отмечают, чтобы попасть в ТОП-100 владельцев компаний Украины, бизнес должен приносить более 8,99 млрд грн в год. Входной порог в ТОП-1000 значительно меньше: от 1,29 млрд грн в год.
80% бизнесменов в Украине получают менее 100 млн грн в год. Только 2% бизнесменов имеют доход более 1 млрд грн — это 1 355 бизнесменов.
Доход у владельцев компаний в Украине
Доход у владельцев компаний в Украине, Інфографіка: "Опендатабот"

ТОП-10 украинских бизнесменов 2025

Лидерскую позицию занимает Ринат Ахметов, чьи компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.
На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.
На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).
В десятку попали бизнесмены из Израиля, Кипра, Монако. Единственная женщина в топе — Светлана Ивахив, владелица компаний WOG, КОМО и Галичина. Она занимает 9-е место с доходом 48,75 млрд грн.
ТОП-10 лучших предпринимателей по доходу компаний:
  • Ринат Ахметов — 565,7 млрд грн дохода;
  • Виталий Антонов — 151,77 млрд грн дохода;
  • Юрий Косюк — 110,65 млрд грн дохода;
  • Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;
  • Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;
  • Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;
  • Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;
  • Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;
  • Светлана Ивахов — 48,75 млрд грн дохода;
  • Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.
ТОП-100 украинских бизнесменов 2025
ТОП-100 украинских бизнесменов 2025, Інфографіка: "Опендатабот"
70% бизнесменов, попавших в ТОП-100, имеют украинскую регистрацию. В пятерку также попали владельцы компаний с пропиской Кипра, Великобритании, США и Швейцарии.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems