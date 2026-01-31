В каких регионах Украины купили больше всего автомобилей
В 2025 году наибольшие объемы регистраций новых легковых автомобилей зафиксировали в столице, на Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине и Львовщине.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Где приобрели больше всего новых легковых автомобилей
Лидером остается столица: за прошедший год киевляне приобрели 26,2 тыс. новых легковушек.
На втором месте — Киевская область, где зарегистрировали 7,8 тыс. новых авто.
Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область с 6,8 тыс. регистраций.
Далее следует Одесская (4,5 тыс. автомобилей) и Львовская (4,4 тыс. авто) области.
Региональные бестселлеры
В Киеве чаще всего выбирали Renault Duster, в то время как в Киевской и Днепропетровской областях самым популярным стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
В Одесской области лидером продаж в 2025 году был BYD Song Plus, а во Львовской области — Toyota RAV-4.
Где покупали больше всего импортированных подержанных легковушек
Больше всего таких машин в 2025 году зарегистрировали во Львовской области — 35,1 тыс., далее следуют Киев (24 тыс.), Киевская (19,1 тыс.), Днепропетровская (16,3 тыс.) и Ровенская области (16,2 тыс.).
Среди подержанных авто из-за рубежа почти на всех этих рынках фаворитом стал Tesla Model Y.
Исключением оказалась Ровенская область, где самым популярным импортируемым автомобилем стал Volkswagen Golf.
Поделиться новостью
Также по теме
В каких регионах Украины купили больше всего автомобилей
Каждый второй украинец пользуется услугами «Дии»
Spotify запускает новую функцию, которая создает плейлисты по описанию пользователя
Zeekr показал семейный кроссовер мощностью более 1000 сил (фото)
Toyota отзывает около 162 тысяч авто
Только 20% компаний видят рост выручки благодаря ИИ, — исследование Deloitte