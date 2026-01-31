В каких регионах Украины купили больше всего автомобилей Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Крупнейшие региональные рынки 2025 года и их бестселлеры, Фото: freepik

В 2025 году наибольшие объемы регистраций новых легковых автомобилей зафиксировали в столице, на Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине и Львовщине.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Где приобрели больше всего новых легковых автомобилей

Лидером остается столица: за прошедший год киевляне приобрели 26,2 тыс. новых легковушек.

На втором месте — Киевская область, где зарегистрировали 7,8 тыс. новых авто.

Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область с 6,8 тыс. регистраций.

Далее следует Одесская (4,5 тыс. автомобилей) и Львовская (4,4 тыс. авто) области.

Региональные бестселлеры

В Киеве чаще всего выбирали Renault Duster, в то время как в Киевской и Днепропетровской областях самым популярным стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

В Одесской области лидером продаж в 2025 году был BYD Song Plus, а во Львовской области — Toyota RAV-4.

Где покупали больше всего импортированных подержанных легковушек

Больше всего таких машин в 2025 году зарегистрировали во Львовской области — 35,1 тыс., далее следуют Киев (24 тыс.), Киевская (19,1 тыс.), Днепропетровская (16,3 тыс.) и Ровенская области (16,2 тыс.).

Среди подержанных авто из-за рубежа почти на всех этих рынках фаворитом стал Tesla Model Y.

Исключением оказалась Ровенская область, где самым популярным импортируемым автомобилем стал Volkswagen Golf.

