Каждый второй украинец пользуется услугами «Дии»

59% украинцев пользуются цифровыми государственными услугами

Каждый второй украинец пользуется услугами в «Дии». По данным ежегодного опроса от КМИС, 59% украинцев пользуются государственными онлайн-услугами вместо оффлайна. 85% из них удовлетворены качеством сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В прошлом году 48% украинцев оформляли услуги на портале и в приложении.

«В центре каждой нашей услуги — человек. По такой философии создаем удобные сервисы в „Дии“, и 48% украинцев в прошлом году оформляли услуги на портале и в приложении. „Дия“ в очередной раз подтверждает статус геймченджера госуслуг и остается в топе самых популярных сервисов», — говорится в сообщении.

Также среди ключевых результатов:

81% украинцев ежедневно пользуются интернетом, больше всего люди в возрасте до 30 лет;

чаще всего украинцы выбирают оффлайн вместо онлайна, потому что не нуждаются в оформлении электронных сервисов;

вдвое повысили цифровую грамотность — в 2024 году 44% украинцев не пользовались онлайн-услугами из-за нехватки навыков, в этом — 22%.

