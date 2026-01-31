Каждый второй украинец пользуется услугами «Дии»
Каждый второй украинец пользуется услугами в «Дии». По данным ежегодного опроса от КМИС, 59% украинцев пользуются государственными онлайн-услугами вместо оффлайна. 85% из них удовлетворены качеством сервисов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В прошлом году 48% украинцев оформляли услуги на портале и в приложении.
«В центре каждой нашей услуги — человек. По такой философии создаем удобные сервисы в „Дии“, и 48% украинцев в прошлом году оформляли услуги на портале и в приложении. „Дия“ в очередной раз подтверждает статус геймченджера госуслуг и остается в топе самых популярных сервисов», — говорится в сообщении.
Также среди ключевых результатов:
- 81% украинцев ежедневно пользуются интернетом, больше всего люди в возрасте до 30 лет;
- чаще всего украинцы выбирают оффлайн вместо онлайна, потому что не нуждаются в оформлении электронных сервисов;
- вдвое повысили цифровую грамотность — в 2024 году 44% украинцев не пользовались онлайн-услугами из-за нехватки навыков, в этом — 22%.
