Zeekr показал семейный кроссовер мощностью более 1000 сил (фото)

Zeekr 8X – большой электрифицированный кроссовер, Фото: Zeekr

Обнародованы официальные фото Zeekr 8X. Премиальный семейный кроссовер получит электрифицированную установку мощностью более 1000 сил. Новый Zeekr 8X представят до конца первого квартала 2026 года и планируют экспортировать за пределы Китая.

Кроссовер является младшим братом Zeekr 9X и похож на него в анфас. У него широкая хромированная решетка радиатора и С-образные диодные фары. Вместе с тем, линии кузова более плавные, а крыша изогнута.

Авто получит плагин-гибридную установку мощностью более 1000 сил, Фото: Zeekr

Размеры Zeekr 8X 2026:

длина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 3069 мм;

масса — 2660−2820 кг.

Передняя часть выдержана в духе Zeekr 9X, Фото: Zeekr

Салон Zeekr 8X рассекретили частично. Он украшен кожей, на потолке установлен монитор для задних пассажиров, а кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев и вентиляцию. Кроссовер будет предложен в вариантах на 5 и 6 мест. Комплектация будет включать в себя систему полуавтономного движения.

Передние и задние кресла получат электропривод., Фото: Zeekr

Кроссовер Zeekr 8X станет второй (после 9X) моделью с плагин-гибридной установкой. 2,0-литровая бензиновая турбочетверка на 279 л.с. будет работать вместе с тремя электромоторами.

Суммарная мощность превысит 1000 сил, а максимальная скорость будет ограничена на 220 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 55,1 и 70 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 256 и 328 км соответственно.

