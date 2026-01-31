0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Zeekr показал семейный кроссовер мощностью более 1000 сил (фото)

Технологии&Авто
13
Zeekr 8X – большой электрифицированный кроссовер
Zeekr 8X – большой электрифицированный кроссовер, Фото: Zeekr
Обнародованы официальные фото Zeekr 8X. Премиальный семейный кроссовер получит электрифицированную установку мощностью более 1000 сил. Новый Zeekr 8X представят до конца первого квартала 2026 года и планируют экспортировать за пределы Китая.
Об этом сообщает сайт Drive.
Кроссовер является младшим братом Zeekr 9X и похож на него в анфас. У него широкая хромированная решетка радиатора и С-образные диодные фары. Вместе с тем, линии кузова более плавные, а крыша изогнута.
Авто получит плагин-гибридную установку мощностью более 1000 сил
Авто получит плагин-гибридную установку мощностью более 1000 сил, Фото: Zeekr

Размеры Zeekr 8X 2026:

  • длина — 5100 мм;
  • ширина — 1998 мм;
  • высота — 1780 мм;
  • колесная база — 3069 мм;
  • масса — 2660−2820 кг.
Передняя часть выдержана в духе Zeekr 9X
Передняя часть выдержана в духе Zeekr 9X, Фото: Zeekr
Салон Zeekr 8X рассекретили частично. Он украшен кожей, на потолке установлен монитор для задних пассажиров, а кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев и вентиляцию. Кроссовер будет предложен в вариантах на 5 и 6 мест. Комплектация будет включать в себя систему полуавтономного движения.
Передние и задние кресла получат электропривод.
Передние и задние кресла получат электропривод., Фото: Zeekr
Кроссовер Zeekr 8X станет второй (после 9X) моделью с плагин-гибридной установкой. 2,0-литровая бензиновая турбочетверка на 279 л.с. будет работать вместе с тремя электромоторами.
Суммарная мощность превысит 1000 сил, а максимальная скорость будет ограничена на 220 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 55,1 и 70 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 256 и 328 км соответственно.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems