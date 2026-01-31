Zeekr показал семейный кроссовер мощностью более 1000 сил (фото)
Обнародованы официальные фото Zeekr 8X. Премиальный семейный кроссовер получит электрифицированную установку мощностью более 1000 сил. Новый Zeekr 8X представят до конца первого квартала 2026 года и планируют экспортировать за пределы Китая.
Об этом сообщает сайт Drive.
Кроссовер является младшим братом Zeekr 9X и похож на него в анфас. У него широкая хромированная решетка радиатора и С-образные диодные фары. Вместе с тем, линии кузова более плавные, а крыша изогнута.
Размеры Zeekr 8X 2026:
- длина — 5100 мм;
- ширина — 1998 мм;
- высота — 1780 мм;
- колесная база — 3069 мм;
- масса — 2660−2820 кг.
Салон Zeekr 8X рассекретили частично. Он украшен кожей, на потолке установлен монитор для задних пассажиров, а кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев и вентиляцию. Кроссовер будет предложен в вариантах на 5 и 6 мест. Комплектация будет включать в себя систему полуавтономного движения.
Кроссовер Zeekr 8X станет второй (после 9X) моделью с плагин-гибридной установкой. 2,0-литровая бензиновая турбочетверка на 279 л.с. будет работать вместе с тремя электромоторами.
Суммарная мощность превысит 1000 сил, а максимальная скорость будет ограничена на 220 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 55,1 и 70 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 256 и 328 км соответственно.
