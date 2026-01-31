0 800 307 555
Spotify запускает новую функцию, которая создает плейлисты по описанию пользователя

Spotify анонсировала новую функцию под названием Prompted Playlist, которая позволяет пользователям точнее контролировать, какие песни они хотят слушать. Функция будет доступна подписчикам Spotify Premium в США и Канаде до конца января.
Об этом пишет издание Engadget.

Как работает новая функция Spotify

Как объясняет компания, «вы не просто просите музыку, вы формируете, как Spotify ее для вас находит». Это означает, что пользователь может указать конкретные условия для плейлиста.
К примеру, можно попросить собрать песни, которые уже добавлены в вашу библиотеку, но еще не прослушаны. Или создать плейлист из музыки из конкретного сериала или фильма, используя актуальные данные о популярной культуре, чартах и ​​истории.
Пользователи могут обновлять плейлист ежедневно или еженедельно, менять запрос в любой момент, а каждая песня будет иметь короткое примечание, почему ее выбрали.
Spotify отмечает, что тестеры использовали Prompted Playlist для возвращения к песням, связанным с определенными моментами, или для исключения треков, которые они слушали слишком часто.
«Некоторые просят длинные электронные плейлисты без слов для работы или смешивают артистов, связанных с популярными трендами», — добавили в компании.
Следует отметить, что стандартная функция ИИ Playlist остается доступной, но Prompted Playlist позволяет более глубоко настраивать плейлисты и обрабатывать больше данных.
Чтобы попробовать новую функцию, нажмите Create и выберите Prompted Playlist.
