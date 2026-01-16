Spotify поднимет стоимость месячной подписки в трех странах Сегодня 22:43 — Технологии&Авто

Spotify поднимет стоимость месячной подписки в трех странах

Популярный в мире стриминговый сервис Spotify заявил, что увеличит цену своего месячного премиум-плана подписки на 1 доллар — до $12,99 на рынках США, Эстонии и Латвии.

Gро это сообщает Reuters.

В компании рассказали, что новая стоимость подписки будет указана в счетах потребителям, начиная с февраля. Подписчики получат электронное письмо о корректировке цены.

Акции Spotify выросли почти на 1% на предрыночных торгах на фоне этой новости.

Spotify полагался на повышение цен в последние годы, чтобы стимулировать свой рост. В прошлом году финансовый директор сервиса Кристиан Луига сказал, что, несмотря на повышение цен более чем в 150 странах, компания не заметила значительного роста оттока клиентов.

В четверг компания заявила, что изменение цены стало частью ее постоянных усилий «продолжать обеспечивать отличный опыт», сигнализируя о том, что увеличенный доход будет реинвестирован в совершенствование платформы и поддержку создателей.

В третьем квартале прошлого года количество абонентов подписки премиум-класса выросло на 12% до 281 миллиона.

По состоянию на конец периода у компании было 713 миллионов активных пользователей ежемесячно.

