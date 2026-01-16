Spotify поднимет стоимость месячной подписки в трех странах
Популярный в мире стриминговый сервис Spotify заявил, что увеличит цену своего месячного премиум-плана подписки на 1 доллар — до $12,99 на рынках США, Эстонии и Латвии.
Gро это сообщает Reuters.
В компании рассказали, что новая стоимость подписки будет указана в счетах потребителям, начиная с февраля. Подписчики получат электронное письмо о корректировке цены.
Акции Spotify выросли почти на 1% на предрыночных торгах на фоне этой новости.
Читайте также
Spotify полагался на повышение цен в последние годы, чтобы стимулировать свой рост. В прошлом году финансовый директор сервиса Кристиан Луига сказал, что, несмотря на повышение цен более чем в 150 странах, компания не заметила значительного роста оттока клиентов.
В четверг компания заявила, что изменение цены стало частью ее постоянных усилий «продолжать обеспечивать отличный опыт», сигнализируя о том, что увеличенный доход будет реинвестирован в совершенствование платформы и поддержку создателей.
В третьем квартале прошлого года количество абонентов подписки премиум-класса выросло на 12% до 281 миллиона.
По состоянию на конец периода у компании было 713 миллионов активных пользователей ежемесячно.
Поделиться новостью
Также по теме
OpenAI запускает конкурента Google Translate
Spotify поднимет стоимость месячной подписки в трех странах
Активность авторынка по регионам в 2025 году: где покупали больше всего (инфографика)
Регистрация автомобиля в сервисных центрах МВД: какие документы нужны
Amazon запускает облачную службу в Европе
10 надежных кроссоверов с пробегом