0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Spotify поднимет стоимость месячной подписки в трех странах

Технологии&Авто
23
Spotify поднимет стоимость месячной подписки в трех странах
Spotify поднимет стоимость месячной подписки в трех странах
Популярный в мире стриминговый сервис Spotify заявил, что увеличит цену своего месячного премиум-плана подписки на 1 доллар — до $12,99 на рынках США, Эстонии и Латвии.
Gро это сообщает Reuters.
В компании рассказали, что новая стоимость подписки будет указана в счетах потребителям, начиная с февраля. Подписчики получат электронное письмо о корректировке цены.
Акции Spotify выросли почти на 1% на предрыночных торгах на фоне этой новости.
Читайте также
Spotify полагался на повышение цен в последние годы, чтобы стимулировать свой рост. В прошлом году финансовый директор сервиса Кристиан Луига сказал, что, несмотря на повышение цен более чем в 150 странах, компания не заметила значительного роста оттока клиентов.
В четверг компания заявила, что изменение цены стало частью ее постоянных усилий «продолжать обеспечивать отличный опыт», сигнализируя о том, что увеличенный доход будет реинвестирован в совершенствование платформы и поддержку создателей.
В третьем квартале прошлого года количество абонентов подписки премиум-класса выросло на 12% до 281 миллиона.
По состоянию на конец периода у компании было 713 миллионов активных пользователей ежемесячно.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems