Spotify запускает новую функцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Spotify запускает новую функцию

Технологии&Авто
38
Spotify запускает новую функцию
Spotify запускает новую функцию
Стриминговый сервис Spotify Technology заявил, что на этой неделе начнет внедрять функцию по обмену сообщениями как для пользователей без подписки, так и премиум подписчиков.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Функция „Сообщения“ начнет становиться доступной как для пользователей без подписки, так и для премиум подписчиков в возрасте от 16 лет на мобильных устройствах в избранных странах», — заявили в Spotify.
В компании считают, что новая функция является «быстрым и удобным способом делиться и общаться о том, что вы слушаете, с небезразличными людьми».
«Функция „Сообщения“ также открывает новые возможности для исполнителей, авторов и создателей — больше пользователей могут распространять информацию о треке исполнителя или подкасте создателя среди своих друзей и семей», — добавили в компании.
Отмечается, что в Сообщениях пользователи смогут делиться контентом Spotify и реагировать с помощью текста и эмодзи.
Напомним, Spotify готовит новое подорожание для подписчиков в Европе, Южной Азии, Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщения с деталями будут поступать в течение месяца: в ряде стран месячная плата уже изменилась с 10,99 евро до 11,99 евро.
Наши тексты имеют свой голос. Жмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems