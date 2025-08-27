Spotify запускает новую функцию — Finance.ua

Spotify запускает новую функцию Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

Spotify запускает новую функцию

Стриминговый сервис Spotify Technology заявил, что на этой неделе начнет внедрять функцию по обмену сообщениями как для пользователей без подписки, так и премиум подписчиков.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Функция „Сообщения“ начнет становиться доступной как для пользователей без подписки, так и для премиум подписчиков в возрасте от 16 лет на мобильных устройствах в избранных странах», — заявили в Spotify.

В компании считают, что новая функция является «быстрым и удобным способом делиться и общаться о том, что вы слушаете, с небезразличными людьми».

«Функция „Сообщения“ также открывает новые возможности для исполнителей, авторов и создателей — больше пользователей могут распространять информацию о треке исполнителя или подкасте создателя среди своих друзей и семей», — добавили в компании.

Отмечается, что в Сообщениях пользователи смогут делиться контентом Spotify и реагировать с помощью текста и эмодзи.

Напомним, Spotify готовит новое подорожание для подписчиков в Европе, Южной Азии, Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщения с деталями будут поступать в течение месяца: в ряде стран месячная плата уже изменилась с 10,99 евро до 11,99 евро.

