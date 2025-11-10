0 800 307 555
Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей

Технологии&Авто
Microsoft AI работает над формированием новой команды, задача которой — разработка так называемого «гуманистического суперинтеллекта», ориентированного на поддержку человека.
Об этом сообщает издание The Verge.

Ставка на контролируемый ИИ

По словам Сулеймана, предполагаемый суперинтеллект не будет «безграничной и автономной сущностью». Наоборот, он должен быть «четко контекстуализирован, ограничен и подчинен человеку» и «создан исключительно для служения человечеству».
Сам Сулейман присоединился к Microsoft в прошлом году, после чего компания приступила к выпуску собственных моделей для генерации текста, голоса и изображений.

Конкуренция с OpenAI усиливается

Несмотря на заявления о том, что Microsoft AI «отказывается от нарратива гонки за AGI», соперничество с OpenAI, судя по всему, выходит на новый уровень. Согласно обновленному соглашению между компаниями, Microsoft теперь может «самостоятельно развивать AGI или делать это в партнерстве с другими».
Как отмечают аналитики, юридически Microsoft также имеет право использовать наработки OpenAI для разработки своих моделей.

Что включает в себя «гуманистический суперинтеллект»

Сулейман описывает три ключевых направления применения новой системы:
  • Персональный АІ-компаньон, помогающий пользователям учиться, работать, принимать решения и испытывать эмоциональную поддержку
  • Ассистент в медицине, способный расширить и оптимизировать доступ к медицинской помощи
  • Инструмент для ускорения научных открытий, в частности, в сфере чистой энергетики.
«Гуманистический суперинтеллект ставит человека в центр. Это ИИ, который находится на стороне человечества — под контролем, управляемый, не способный открыть „ящик Пандоры“», — пишет Сулейман.
По материалам:
РБК-Україна
