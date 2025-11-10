Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей

Microsoft AI работает над формированием новой команды, задача которой — разработка так называемого «гуманистического суперинтеллекта», ориентированного на поддержку человека.

Об этом сообщает издание The Verge

Ставка на контролируемый ИИ

По словам Сулеймана, предполагаемый суперинтеллект не будет «безграничной и автономной сущностью». Наоборот, он должен быть «четко контекстуализирован, ограничен и подчинен человеку» и «создан исключительно для служения человечеству».

Сам Сулейман присоединился к Microsoft в прошлом году, после чего компания приступила к выпуску собственных моделей для генерации текста, голоса и изображений.

Конкуренция с OpenAI усиливается

Несмотря на заявления о том, что Microsoft AI «отказывается от нарратива гонки за AGI», соперничество с OpenAI, судя по всему, выходит на новый уровень. Согласно обновленному соглашению между компаниями, Microsoft теперь может «самостоятельно развивать AGI или делать это в партнерстве с другими».

Как отмечают аналитики, юридически Microsoft также имеет право использовать наработки OpenAI для разработки своих моделей.

Что включает в себя «гуманистический суперинтеллект»

Сулейман описывает три ключевых направления применения новой системы:

Персональный АІ-компаньон, помогающий пользователям учиться, работать, принимать решения и испытывать эмоциональную поддержку

Ассистент в медицине, способный расширить и оптимизировать доступ к медицинской помощи

Инструмент для ускорения научных открытий, в частности, в сфере чистой энергетики.

«Гуманистический суперинтеллект ставит человека в центр. Это ИИ, который находится на стороне человечества — под контролем, управляемый, не способный открыть „ящик Пандоры“», — пишет Сулейман.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.