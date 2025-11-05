В OpenAI появился новый тип инженеров — «суперджуниоры». Как они меняют рынок труда
OpenAI стала активно нанимать не только сеньоров, но и так называемых «суперджуниоров» — молодых AI-нативных инженеров, которые используют ИИ-инструменты так эффективно, что удивляют даже опытных коллег.
Об этом рассказал инженер и аналитик Гергели Орос в своем отчете после визита в штаб-квартиру OpenAI в Сан-Франциско.
«OpenAI теперь нанимает не только сеньоров. Компания находит успех в комбинации „суперсеньор + суперджуниор“. Это раннекарьерные разработчики, мыслящие предпринимательски, выросшие вместе с AI-инструментами и умеющие использовать их неожиданными способами», — цитирует Орос главу инженерного направления ChatGPT Сулмана Чоудри.
В одном из примеров, который приводит OpenAI, молодой инженер создал сложную систему, и когда руководитель спросил, пользовался ли он Codex, тот ответил, почти обидевшись: «Обидно даже спрашивать. Конечно, я использовал Codex, но не один. Я создал несколько инстанций, которые общались между собой, проверяли друг друга и распределяли задачи. Один валидировал результат, другие реализовывали специализированные части».
Этот подход — не «делегирование всего ИИ», а использование нескольких агентов в связке — стал примером того, как «суперджуны» мыслят иначе: они не боятся автоматизировать, экспериментировать и масштабировать собственные идеи.
Кто такие «суперджуны»
Суперджуны обладают рядом характеристик.
Во-первых, они AI-native — родились в эпоху ИИ, привыкли к Codex, ChatGPT, Copilot, Replit
и т. д.
Во-вторых, обладают предпринимательскими способностями — часто имеют опыт стартапов или инкубаторов (Y Combinator).
В-третьих, системно мыслят — не просто кодят, а комбинируют несколько агентов, API и моделей.
Ну и ключевое — не боятся ИИ — воспринимают его как партнера по работе, а не инструмент.
OpenAI считает, что именно микс опытных архитекторов и таких «джунов нового поколения» создает самые эффективные команды.
