В OpenAI появился новый тип инженеров — «суперджуниоры». Как они меняют рынок труда Сегодня 03:26 — Технологии&Авто

В OpenAI появился новый тип инженеров — «суперджуниоры». Как они меняют рынок труда

OpenAI стала активно нанимать не только сеньоров, но и так называемых «суперджуниоров» — молодых AI-нативных инженеров, которые используют ИИ-инструменты так эффективно, что удивляют даже опытных коллег.

Об этом рассказал инженер и аналитик Гергели Орос в своем отчете после визита в штаб-квартиру OpenAI в Сан-Франциско.

«OpenAI теперь нанимает не только сеньоров. Компания находит успех в комбинации „суперсеньор + суперджуниор“. Это раннекарьерные разработчики, мыслящие предпринимательски, выросшие вместе с AI-инструментами и умеющие использовать их неожиданными способами», — цитирует Орос главу инженерного направления ChatGPT Сулмана Чоудри.

Читайте также OpenAI опровергла запуск GPT-6 в 2025 году

В одном из примеров, который приводит OpenAI, молодой инженер создал сложную систему, и когда руководитель спросил, пользовался ли он Codex, тот ответил, почти обидевшись: «Обидно даже спрашивать. Конечно, я использовал Codex, но не один. Я создал несколько инстанций, которые общались между собой, проверяли друг друга и распределяли задачи. Один валидировал результат, другие реализовывали специализированные части».

Этот подход — не «делегирование всего ИИ», а использование нескольких агентов в связке — стал примером того, как «суперджуны» мыслят иначе: они не боятся автоматизировать, экспериментировать и масштабировать собственные идеи.

Кто такие «суперджуны»

Суперджуны обладают рядом характеристик.

Во-первых, они AI-native — родились в эпоху ИИ, привыкли к Codex, ChatGPT, Copilot, Replit и т. д.

Во-вторых, обладают предпринимательскими способностями — часто имеют опыт стартапов или инкубаторов (Y Combinator).

В-третьих, системно мыслят — не просто кодят, а комбинируют несколько агентов, API и моделей.

Ну и ключевое — не боятся ИИ — воспринимают его как партнера по работе, а не инструмент.

OpenAI считает, что именно микс опытных архитекторов и таких «джунов нового поколения» создает самые эффективные команды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.