У Volkswagen появится электроседан

Компания Volkswagen готовит новый электрический седан, созданный совместно с китайским производителем Xpeng. Это будет одна из первых моделей в рамках общей платформы, которая ляжет в основу как электрокаров, так и гибридов нового поколения, пишет carscoops.com.

Модель основана на Xpeng P7, но получит свой дизайн в стиле Volkswagen. В Китае авто уже заметили под камуфляжем, а дизайнер Sugar Design создал рендеры, показывающие спортивный и утонченный силуэт новинки.

На передней части — раздельные LED-фары, подсвеченный логотип VW и большая черная решетка. Профиль отличается гладкой линией крыши и выразительными задними арками, а сзади тонкие диодные фонари и небольшой диффузор. По стилю новый седан выглядит более динамично, чем большинство современных моделей бренда.

По предварительным данным, автомобиль может иметь задний или полный привод. Если он повторит характеристики Xpeng P7, мощность будет составлять от 362 до 586 л.с., а запас хода — до 820 км.

Volkswagen планирует выпустить более 30 новых моделей в Китае, среди которых 20 — электрифицированы. Совместная архитектура Xpeng позволит сократить время разработки и быстрее реагировать на изменения рынка.

