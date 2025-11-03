«Дочка» Baykar запустила в космос второй спутник собственной разработки
Компания Fergani Space Technologies, основанная председателем и техническим директором Baykar Сельчуком Байрактаром, 2 ноября запустила в космос с мыса Канаверал (США) спутник FGN-100-d2 собственного проекта и производства.
Об этом сообщила компания Baykar.
«Компания Fergani Space Technologies, основанная председателем Baykar и техническим директором Сельчуком Байрактаром, запустила в космос свой спутник FGN-100-d2, разработанный за счет национальных инженерных возможностей, с базы SLC-40 на мысе Канаверал в 08:09 по турецкому времени (07:09 по киевскому — ред.) 2 ноября 2025 года», — сообщили в компании Baykar.
Этот успешный запуск был вторым этапом программы Positioning Constellation Satellite Project (Проект спутниковой группировки для позиционирования. — Ред.).
«Приблизительно через 74 минуты после запуска, в 09:23 по турецкому времени, спутник отделился от ракеты-носителя и успешно достиг целевой орбиты. После этого он передал свои первые телеметрические данные, официально начав свою миссию», — отметили в компании Baykar.
Спутник FGN-100-d2, весом 104 килограмма, является крупнейшим частным спутником в Турции, выведенным в космос в рамках миссии SpaceX Bandwagon-4.
Поделиться новостью
Также по теме
«Дочка» Baykar запустила в космос второй спутник собственной разработки
Снижение скоростного лимита вводится с 1 ноября в двух городах Украины (детали)
Meta готовит приложение WhatsApp для Apple Watch
Dacia представила новый вариант гибрида Duster (фото)
Canva представила значительное обновление: запустила собственную модель дизайна и добавила новые функции ИИ
Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили