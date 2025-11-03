0 800 307 555
ру
Снижение скоростного лимита вводится с 1 ноября в двух городах Украины (детали)

С 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.
Об этом сообщает Auto24.

В Киеве

Согласно решению Киевского городского совета, с 1 ноября скоростной лимит снижен с 80 км/ч до 50 км/ч на четырех ключевых маршрутах столицы:
  • Набережное шоссе от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе теперь имеет стандартное ограничение.
  • Проспект Романа Шухевича от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака также подпадает под новые правила.
  • Проспект Степана Бандеры от Иорданской улицы до Северного моста возвращается к зимнему режиму.
  • Улица Набережно-Рыбальская по направлению от улицы Электриков до Гаваньского моста завершает список изменений в столице.
Эти участки ежегодно переходят на ограничение 50 км/ч в связи с сокращением светового дня, ухудшением видимости и повышением аварийности в осенне-зимний период.

В Днепре

Исполнительный комитет Днепровского горсовета принял решение о снижении скорости с 70 км/ч до 50 км/ч на большинстве центральных магистралей.
Улица Набережная Заводская получила новое ограничение, за исключением отдельных коротких участков у перекрестков и пешеходных переходов.
  • Улица Набережная Победы от Яружной до Космической теперь имеет лимит 50 км/ч.
  • Запорожское шоссе от Шинной до Аэропортовской подпадает под новые правила.
  • Донецкое шоссе от Березинской до черты города также ограничено 50 км/ч. Солнечная Набережная от Любарского до Самарского моста завершает список улиц.
  • Центральный, Кайдакский и Усть-Самарский мосты получили аналогичные ограничения.

Как проверяют

Полиция сообщила о перенастройке комплексов автоматической фиксации нарушений на новые скоростные ограничения. В Киеве камера на Набережном шоссе 4 уже работает в новом режиме.
В Днепре перенастроены комплексы на улице Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.
Штрафы за превышение скорости свыше 50 км/ч начали действовать с первых дней ноября.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
