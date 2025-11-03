Снижение скоростного лимита вводится с 1 ноября в двух городах Украины (детали) Сегодня 17:12 — Технологии&Авто

С 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.

Об этом сообщает Auto24.

В Киеве

Согласно решению Киевского городского совета, с 1 ноября скоростной лимит снижен с 80 км/ч до 50 км/ч на четырех ключевых маршрутах столицы:

Набережное шоссе от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе теперь имеет стандартное ограничение.

Проспект Романа Шухевича от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака также подпадает под новые правила.

Проспект Степана Бандеры от Иорданской улицы до Северного моста возвращается к зимнему режиму.

Улица Набережно-Рыбальская по направлению от улицы Электриков до Гаваньского моста завершает список изменений в столице.

Эти участки ежегодно переходят на ограничение 50 км/ч в связи с сокращением светового дня, ухудшением видимости и повышением аварийности в осенне-зимний период.

В Днепре

Исполнительный комитет Днепровского горсовета принял решение о снижении скорости с 70 км/ч до 50 км/ч на большинстве центральных магистралей.

Улица Набережная Заводская получила новое ограничение, за исключением отдельных коротких участков у перекрестков и пешеходных переходов.

Улица Набережная Победы от Яружной до Космической теперь имеет лимит 50 км/ч.

Запорожское шоссе от Шинной до Аэропортовской подпадает под новые правила.

Донецкое шоссе от Березинской до черты города также ограничено 50 км/ч. Солнечная Набережная от Любарского до Самарского моста завершает список улиц.

Центральный, Кайдакский и Усть-Самарский мосты получили аналогичные ограничения.

Как проверяют

Полиция сообщила о перенастройке комплексов автоматической фиксации нарушений на новые скоростные ограничения. В Киеве камера на Набережном шоссе 4 уже работает в новом режиме.

В Днепре перенастроены комплексы на улице Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.

Штрафы за превышение скорости свыше 50 км/ч начали действовать с первых дней ноября.

