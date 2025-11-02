Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили
За 8 месяцев в Украину ввезли 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), что на 52% превышает показатель января-августа 2024 года. Общая таможенная стоимость импортируемых автомобилей составила почти $1 млрд 270 млн.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Госстата.
Среди импортированных электрокаров 14,1 тыс. были новыми (+26%) и 47,6 тыс. — подержанными (+62%).
Стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн, а подержанных — $906,3 млн.
Откуда импортировали электромобили в Украину
Большинство новых электромобилей (92%) импортировали из Китая. На втором месте — Япония (3%), а третье место заняла Германия (2%).
Лидеры поставок подержанных электромобилей:
- США — 40%;
- Корея — 16;
- Германия — 15%.
Ранее Finance.ua писал, что самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской, Львовской, Одесской областей стал BYD Song Plus.
В Днепропетровской области чаще выбирали Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в г. Киеве и области, и на Днепропетровщине;
- Tesla Model 3 — на Львовщине;
- Nissan Leaf — в Одесской обл.
Поделиться новостью
Также по теме
Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили
Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях
Threads добавит исчезающие публикации
Toyota представила спортивную Camry GT-S (фото)
Nissan показал электрокар с солнечной панелью на крыше (фото)
OpenAI выходит на рынок ИИ-музыки