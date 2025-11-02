0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили

Технологии&Авто
30
Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили
Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили
За 8 месяцев в Украину ввезли 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), что на 52% превышает показатель января-августа 2024 года. Общая таможенная стоимость импортируемых автомобилей составила почти $1 млрд 270 млн.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Госстата.
Среди импортированных электрокаров 14,1 тыс. были новыми (+26%) и 47,6 тыс. — подержанными (+62%).
Стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн, а подержанных — $906,3 млн.

Откуда импортировали электромобили в Украину

Большинство новых электромобилей (92%) импортировали из Китая. На втором месте — Япония (3%), а третье место заняла Германия (2%).
Лидеры поставок подержанных электромобилей:
  • США — 40%;
  • Корея — 16;
  • Германия — 15%.
Ранее Finance.ua писал, что самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской, Львовской, Одесской областей стал BYD Song Plus.
В Днепропетровской области чаще выбирали Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
  • Tesla Model Y — в г. Киеве и области, и на Днепропетровщине;
  • Tesla Model 3 — на Львовщине;
  • Nissan Leaf — в Одесской обл.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems