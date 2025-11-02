Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили Сегодня 18:21 — Технологии&Авто

Спрос на электрокары из-за границы вырос на 52% за год: откуда завозят автомобили

За 8 месяцев в Украину ввезли 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), что на 52% превышает показатель января-августа 2024 года. Общая таможенная стоимость импортируемых автомобилей составила почти $1 млрд 270 млн.

Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Госстата.

Среди импортированных электрокаров 14,1 тыс. были новыми (+26%) и 47,6 тыс. — подержанными (+62%).

Стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн, а подержанных — $906,3 млн.

Откуда импортировали электромобили в Украину

Большинство новых электромобилей (92%) импортировали из Китая. На втором месте — Япония (3%), а третье место заняла Германия (2%).

Лидеры поставок подержанных электромобилей:

США — 40%;

Корея — 16;

Германия — 15%.

Ранее Finance.ua писал , что самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской, Львовской, Одесской областей стал BYD Song Plus.

В Днепропетровской области чаще выбирали Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

Tesla Model Y — в г. Киеве и области, и на Днепропетровщине;

Tesla Model 3 — на Львовщине;

Nissan Leaf — в Одесской обл.

