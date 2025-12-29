Kia показала цены и комплектации нового хэтчбека K4 (фото) Сегодня 04:55 — Технологии&Авто

Kia показала цены и комплектации нового хэтчбека K4 (фото)

Kia официально подтвердила цены и комплектации нового хэтчбека K4, который выйдет на рынок в следующем году. Модель сразу позиционируют как выгодную альтернативу конкурентам, хоть она и лишена самых дешевых версий LX и LXS, доступных для седана.

Базовой для K4 Hatchback стала комплектация EX с ценой от 24 890 долларов, в которую добавляется обязательный целевой сбор в 1 195 долларов. Более высокая стартовая стоимость по сравнению с седаном объясняется именно отсутствием «начальных» комплектаций, однако разница между хэтчбеком и седаном K4 EX составляет около 500 долларов.

На фоне конкурентов новинка смотрится довольно внушительно. K4 Hatchback немного дороже Toyota Corolla Hatchback, но заметно дешевле Honda Civic Hatchback и Mazda 3, при этом предлагает более практичный кузов с дополнительным багажным пространством.

Средние версии представлены комплектацией GT-Line по цене от 25 890 долларов, а флагманом линейки стал K4 GT-Line Turbo, который стоит от 28 790 долларов. Именно турбоверсия ориентирована на тех, кто хочет больше динамики и оснащения.

EX и GT-Line оснащаются 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с., работающим в паре с вариатором IVT. GT-Line Turbo получил 1,6-литровый турбомотор на 190 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, а также спортивные настройки подвески.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.