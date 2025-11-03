0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta готовит приложение WhatsApp для Apple Watch

Технологии&Авто
8
Meta готовит приложение WhatsApp для Apple Watch
Meta готовит приложение WhatsApp для Apple Watch
WhatsApp приступил к тестированию собственного приложения для Apple Watch, предоставив доступ избранным пользователям через программу TestFlight.
Об этом пишет MacRumors.
Это первая попытка компании официально выйти на платформу Apple Watch, которая может значительно расширить возможности общения без использования смартфона.

Новый уровень удобства для пользователей

В бета-версии программы пользователи могут читать входящие сообщения, отправлять ответы непосредственно с часов, реагировать эмодзи, записывать голосовые сообщения и обмениваться быстрыми реакциями — все это без необходимости открывать WhatsApp на iPhone.
В то же время для работы приложения необходимо подключение к iPhone с установленным WhatsApp, а тестирование пока доступно только ограниченному кругу пользователей.
Пока официальная дата публичного запуска неизвестна, но появление программы в TestFlight свидетельствует, что публичная версия может выйти уже в ближайшие месяцы.
По материалам:
double.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems