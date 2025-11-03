Meta готовит приложение WhatsApp для Apple Watch Сегодня 03:48 — Технологии&Авто

Meta готовит приложение WhatsApp для Apple Watch

WhatsApp приступил к тестированию собственного приложения для Apple Watch, предоставив доступ избранным пользователям через программу TestFlight.

Об этом пишет MacRumors

Это первая попытка компании официально выйти на платформу Apple Watch, которая может значительно расширить возможности общения без использования смартфона.

Новый уровень удобства для пользователей

В бета-версии программы пользователи могут читать входящие сообщения, отправлять ответы непосредственно с часов, реагировать эмодзи, записывать голосовые сообщения и обмениваться быстрыми реакциями — все это без необходимости открывать WhatsApp на iPhone.

В то же время для работы приложения необходимо подключение к iPhone с установленным WhatsApp, а тестирование пока доступно только ограниченному кругу пользователей.

Пока официальная дата публичного запуска неизвестна, но появление программы в TestFlight свидетельствует, что публичная версия может выйти уже в ближайшие месяцы.

