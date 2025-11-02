Threads добавит исчезающие публикации
Соцсеть Threads, принадлежащая Meta Platforms Inc., запускает исчезающие публикации, чтобы поощрить пользователей делиться «нефильтрованными мыслями» в сети, не опасаясь, что они навсегда останутся в профиле.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Укринформ.
Как будут работать исчезающие публикации в Threads
Исчезающие посты будут отображаться вместе с обычными постами в основной ленте, но исчезнут через 24 часа, подобно популярной функции Stories в других приложениях Meta, таких как Facebook, Instagram и WhatsApp.
Ответы на исчезающие посты будут псылаться как личные сообщения, а не как публичные комментарии.
Новая функция призвана поощрить людей «делиться нефильтрованными мыслями и свежими взглядами без давления на постоянство или потребности в идеальности», — говорится в сообщении компании.
Stories, идея, которую Meta скопировала у Snap Inc. и внедрила в Instagram в 2016 году, стала одной из самых популярных функций во всех приложениях Meta.
Глава Instagram Адам Моссери сообщил Bloomberg в прошлом месяце, что самым популярным способом обмена информацией в Instagram являются исчезающие Stories или личные сообщения — две сферы, на которых также сосредотачивается Threads.
