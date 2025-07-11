Threads почти догнал X по пользователям на смартфонах — Finance.ua

Threads почти догнал X по пользователям на смартфонах
Instagram Threads почти сравнялся с главным конкурентом — соцсетью X (бывший Twitter) — по количеству ежедневных пользователей мобильных приложений.
Об этом свидетельствуют новые данные аналитической компании Similarweb, сообщает Tech Crunch.
В июне 2025 года мобильное приложение Threads для iOS и Android имело 115,1 млн ежедневных активных пользователей, что на 127,8% больше в годовом измерении. В то же время X достиг 132 млн ежедневных активных пользователей, но показал падение на 15,2% по сравнению с прошлым годом.
Для сравнения, децентрализованная соцсеть Bluesky продемонстрировала впечатляющий рост — на 372,5% в год. Однако ее глобальная аудитория остается относительно небольшой: в июне — 4,1 млн ежедневных активных пользователей. Всего у Bluesky более 37 млн зарегистрированных аккаунтов.
Bluesky резко возросла в конце прошлого года после президентских выборов в США, когда часть пользователей X покинула платформу из-за тесного сотрудничества ее владельца Илона Маска с Дональдом Трампом. Однако уже в этом году рост замедлился. В последнее время в адрес Bluesky звучат жалобы, что платформа превратилась в одностороннее «левое» сообщество, что могло вернуть часть пользователей обратно в Threads.
Несмотря на долгосрочный потенциал Bluesky, главная борьба сейчас идет между Threads и X. Новые данные свидетельствуют, что Threads может серьезно потеснить X на мобильных устройствах и привлечь больше рекламных бюджетов — сейчас реклама остается единственной моделью монетизации Threads.
Впрочем, на вебе X имеет существенное преимущество: среднее количество ежедневных визитов на сайт X в июне составило 145,8 млн против всего 6,9 млн в Threads. Для сравнения, Bluesky имел 5,3 млн ежедневных посещений сайта.
В США тенденция несколько отличается. На вебе Bluesky перегнал Threads — 2,4 млн против 985 тысяч средних ежедневных посещений в июне. Лидером остается X с 33,1 млн ежедневных посещений. На мобильных устройствах в США Threads имеет 15,3 млн ежедневных активных пользователей против 22,9 млн у X и 1,1 млн у Bluesky.
По последнему отчету Meta, Threads имеет 350 млн ежемесячных активных пользователей. X как частная компания официально не раскрывает метрики, но Илон Маск ранее утверждал о 600 млн ежемесячных активных пользователях.
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