Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов — Finance.ua
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Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов

Технологии&Авто
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Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов
Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов
Threads представила новые функции — частные сообщения и визуальный инструмент Threads Highlighter. Эти обновления должны сделать платформу еще более удобной для обмена мнениями и создания активных сообществ.

Частные сообщения в Threads

Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов
Threads создавался для открытых дискуссий, но теперь пользователи могут продолжить разговор приватно. Сообщения доступны для совершеннолетних пользователей (18+), являющихся подписчиками друг друга в Threads или Instagram.
Meta подчеркивает, что конфиденциальность и безопасность — приоритет. Внедрены следующие защитные механизмы:
  • Отправка сообщений только между подписчиками или взаимными подписчиками.
  • Защита личных данных в соответствии со стандартами безопасности Meta.
В ближайшем будущем ожидаются дополнительные функции:
  • Контроль сообщений: настройка доступа к личным сообщениям от пользователей, которые не являются подписчиками.
  • Групповые чаты: создание групповых бесед по интересам.
  • Фильтры во входящих: удобный поиск важных сообщений.

Threads Highlighter: новый вид обсуждений

Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов
Threads Highlighter — это инструмент, визуально выделяющий интересные мнения и популярные темы. На старте функция работает в разделах обнаружения контента и для обозначения трендовых тем. В будущем планируется ее расширение в других частях приложения.
Эта функция поможет быстрее ориентироваться в важных дискуссиях, будет способствовать развитию креативных сообществ и поддержит авторов в распространении уникальных взглядов.
По материалам:
double.news
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