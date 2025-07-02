Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов — Finance.ua

Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

Threads запустил приватные сообщения и функцию выделения трендов

Threads представила новые функции — частные сообщения и визуальный инструмент Threads Highlighter. Эти обновления должны сделать платформу еще более удобной для обмена мнениями и создания активных сообществ.

Частные сообщения в Threads

Threads создавался для открытых дискуссий, но теперь пользователи могут продолжить разговор приватно. Сообщения доступны для совершеннолетних пользователей (18+), являющихся подписчиками друг друга в Threads или Instagram.

Meta подчеркивает, что конфиденциальность и безопасность — приоритет. Внедрены следующие защитные механизмы:

Отправка сообщений только между подписчиками или взаимными подписчиками.

Защита личных данных в соответствии со стандартами безопасности Meta.

В ближайшем будущем ожидаются дополнительные функции:

Контроль сообщений: настройка доступа к личным сообщениям от пользователей, которые не являются подписчиками.

Групповые чаты: создание групповых бесед по интересам.

Фильтры во входящих: удобный поиск важных сообщений.

Threads Highlighter: новый вид обсуждений

Threads Highlighter — это инструмент, визуально выделяющий интересные мнения и популярные темы. На старте функция работает в разделах обнаружения контента и для обозначения трендовых тем. В будущем планируется ее расширение в других частях приложения.

Эта функция поможет быстрее ориентироваться в важных дискуссиях, будет способствовать развитию креативных сообществ и поддержит авторов в распространении уникальных взглядов.

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