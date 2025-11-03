Dacia представила новый вариант гибрида Duster (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 1.2 TCe 150 4×4 EDC LPG рассекретили для 2026 модельного года. Этот автомобиль удивил своей силовой установкой, получил полный привод и сохранил доступность.

Фактически это топовый вариант Dacia Duster 2026 года, рассказывает Motor.es. Новая модификация также появилась в линейке более крупного кроссовера Dacia Bigster. Скорее всего, моторную гамму родственных моделей Renault Duster и Renault Boreal тоже расширят.

Гибриды Dacia Duster и Bigster 1.2 TCe 150 4×4 EDC LPG построили на базе 1,2-литрового турбомотора. Суммарная отдача составляет 150 л.с. Полный привод осуществляется подключением задней оси, которую приводят в движение два электромотора. А благодаря заводской ГБО Duster можно теперь заправлять газом с этой силовой установкой. Цена гибрида Dacia Duster стартует с 26 554 евро.

Ранее сообщалось, что в следующем поколении знаменитый бюджетный кроссовер станет электромобилем. Больше подробностей пообещали до конца 2025 года. Скорее всего, такая машина появится до 2030 года. Во всяком случае, актуальная модель будет существовать как минимум до этого времени.

Платформа Dacia Duster EV достанется от новых Renault 4 и Renault 5, а также от модели Nissan Micra и нового кроссовера Nissan Juke, который тоже станет электромобилем. Эта архитектура, в частности, поддерживает полный привод.

