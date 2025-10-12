Dacia презентовала новые Logan, Sandero и Jogger (фото)
Недорогие модели изменились внешне и внутри, а также получили более мощные двигатели, развивающие до 155 сил. Автомобили поступят в продажу на европейском рынке до конца 2025 года.
О них рассказали на официальном сайте автопроизводителя.
Все три модели отличаются обновленным дизайном с более выразительными решетками радиатора, фарами и фонарями.
Кроме того, заменили бамперы, а Dacia Sandero Stepway и Jogger получили измененный пластиковый обвес.
Интерьер Dacia Jogger, Logan и Sandero претерпел более существенные изменения. Внутри улучшили отделку, заменили руль и вентиляционные дефлекторы.
Также установили улучшенный цифровой щиток приборов и увеличенный 10-дюймовый тачскрин. Список опций пополнила беспроводная зарядка для телефонов.
Мощность 1,0-литрового турбомотора увеличили до 100 л. с., а 1,2-литровый двигатель с заводским ГБО теперь развивает 120 л. с.
Кроме того, появилась новая 1,8-литровая гибридная установка на 155 л. с. от кроссовера Dacia Bigster. Сначала ее получит Dacia Jogger, а в 2026 году — Sandero Stepway.
