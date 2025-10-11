0 800 307 555
Центры обработки данных через 20 лет могут появиться в космосе: заявление основателя Amazon
Основатель и исполнительный директор Amazon Джефф Безос заявил, что в течение следующих 10−20 лет в космосе начнут строить гигантские центры обработки данных, способные работать с мощностью в гигаватты. По его словам, именно орбитальные дата-центры со временем могут превзойти наземные благодаря непрерывному доступу к солнечной энергии.
Об этом сообщает Reuters.
Предприниматель отметил, что стремительный рост потребностей в искусственном интеллекте и облачных вычислениях ведет к пропорциональному увеличению количества дата-центров на Земле, следовательно, и к росту потребления электроэнергии и воды для охлаждения серверов.
«Не более чем через двадцать лет мы начнем строить эти гигантские гигаваттные центры обработки данных в космосе», — сказал Безос.
По его словам, использование орбитального пространства позволит обеспечить стабильную поставку энергии.
«В космосе мы имеем солнечную энергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — без облаков, дождя или погодных условий», — отметил он.
Идея переноса вычислительных мощностей за пределы Земли в последние годы набирает популярность среди крупных технологических компаний, которые сталкиваются с экологическими и энергетическими ограничениями.
Безос убежден, что в ближайшие два десятилетия стоимость космических дата-центров может стать ниже эксплуатации наземных.
«Это уже произошло с метеорологическими спутниками. Это уже произошло со спутниками связи. Следующим шагом станут центры обработки данных, а за ними другие виды производства», — отметил Безос и подчеркнул, что это — часть более широкой тенденции использования космоса для улучшения жизни на Земле.
Несмотря на оптимизм Безоса, эксперты предупреждают, что размещение дата-центров в космосе имеет ряд сложностей. Речь идет о высоких затратах на запуск ракет, риске неудачных запусков, а также о трудностях с обслуживанием и модернизацией оборудования.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Payment systems