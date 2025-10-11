Электрокары впервые стали лидерами продаж новых автомобилей Сегодня 19:09 — Технологии&Авто

Электрокары впервые стали лидерами продаж новых автомобилей

В сентябре на украинском рынке новых легковых автомобилей впервые самыми популярными стали полностью электрические модели. В то же время продажи автомобилей с традиционными двигателями упали на 16%, сократившись с 63% в прошлом году до 47% в 2025 году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения сентября

Аналитики отмечают, электрокары охватили треть продаж новых легковых автомобилей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 15,3%.

Второе место по популярности среди украинских автомобилистов заняли автомобили с бензиновыми двигателями — 31,2% против 36,8% в прошлом году.

На третьей строчке - гибриды, охватившие 20,3% рынка (в прошлом году было 21,5%), а далее следуют дизельные авто, доля которых за год уменьшилась с 26% до 15,3%.

На автомобили с ГБО пришлось менее 1% продаж новых авто, без изменений по сравнению с прошлым годом.

Самые популярные модели по сегментам:

Электро — Volkswagen ID. Unyx;

Бензиновые авто — Hyundai Tucson;

Гибриды — Toyota RAV-4;

Дизельные авто — Renault Duster;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

Ранее Finance.ua писал , что с началом следующего года украинцы, которые намерены приобрести электромобиль, лишатся возможности воспользоваться налоговыми льготами.

Эксперты предполагают, что это приведет к увеличению импорта электрокаров в октябре-ноябре, когда люди будут спешить воспользоваться выгодными условиями.

