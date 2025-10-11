Названы самые надежные автомобили и модели, которых следует избегать 11.10.2025, 00:14 — Технологии&Авто

Названы самые надежные автомобили и модели, которых следует избегать

Надежность для многих водителей остается одним из самых важных критериев при выборе автомобиля. Однако далеко не все современные модели могут проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

У What Car? определили самые надежные и ненадежные автомобили 2025 года в популярных сегментах.

Для этого эксперты опросили более 32 тыс. владельцев разных моделей. Они рассказали, какие поломки возникали у их транспортных средств за последние 24 месяца.

Самые надежные автомобили 2025 года:

компактный автомобиль — Hyundai i10

семейный автомобиль — Kia Ceed

автомобиль бизнес-класса — Alfa Romeo Giulia

компактный кроссовер — Kia EV3

семейный кроссовер — Vauxhall/Opel Grandland (с бензиновым двигателем)

премиальный автомобиль — Lexus RX

семиместный автомобиль — Hyundai Santa Fe

электромобиль — BMW i3

электрокроссовер — Kia EV3

спортивный автомобиль — Toyota GR Yaris

Самые ненадежные автомобили 2025 года:

компактный автомобиль — Renault Zoe

семейный автомобиль — Hyundai Ioniq Electric

автомобиль бизнес-класса — Mercedes-Benz C-Class

компактный кроссовер — Nissan Juke (с бензиновым двигателем)

семейный кроссовер — Volkswagen Tiguan

премиальный автомобиль — Audi Q7

семиместный автомобиль — Audi Q7

электромобиль — Hyundai Ioniq Electric

электрокроссовер — Volkswagen ID.4

спортивный автомобиль — Porsche Taycan

