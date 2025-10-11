Названы самые надежные автомобили и модели, которых следует избегать
Надежность для многих водителей остается одним из самых важных критериев при выборе автомобиля. Однако далеко не все современные модели могут проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.
У What Car? определили самые надежные и ненадежные автомобили 2025 года в популярных сегментах.
Для этого эксперты опросили более 32 тыс. владельцев разных моделей. Они рассказали, какие поломки возникали у их транспортных средств за последние 24 месяца.
Самые надежные автомобили 2025 года:
- компактный автомобиль — Hyundai i10
- семейный автомобиль — Kia Ceed
- автомобиль бизнес-класса — Alfa Romeo Giulia
- компактный кроссовер — Kia EV3
- семейный кроссовер — Vauxhall/Opel Grandland (с бензиновым двигателем)
- премиальный автомобиль — Lexus RX
- семиместный автомобиль — Hyundai Santa Fe
- электромобиль — BMW i3
- электрокроссовер — Kia EV3
- спортивный автомобиль — Toyota GR Yaris
Самые ненадежные автомобили 2025 года:
- компактный автомобиль — Renault Zoe
- семейный автомобиль — Hyundai Ioniq Electric
- автомобиль бизнес-класса — Mercedes-Benz C-Class
- компактный кроссовер — Nissan Juke (с бензиновым двигателем)
- семейный кроссовер — Volkswagen Tiguan
- премиальный автомобиль — Audi Q7
- семиместный автомобиль — Audi Q7
- электромобиль — Hyundai Ioniq Electric
- электрокроссовер — Volkswagen ID.4
- спортивный автомобиль — Porsche Taycan
