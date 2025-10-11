0 800 307 555
Названы самые надежные автомобили и модели, которых следует избегать

Технологии&Авто
3
Надежность для многих водителей остается одним из самых важных критериев при выборе автомобиля. Однако далеко не все современные модели могут проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.
У What Car? определили самые надежные и ненадежные автомобили 2025 года в популярных сегментах.
Для этого эксперты опросили более 32 тыс. владельцев разных моделей. Они рассказали, какие поломки возникали у их транспортных средств за последние 24 месяца.
Самые надежные автомобили 2025 года:
  • компактный автомобиль — Hyundai i10
  • семейный автомобиль — Kia Ceed
  • автомобиль бизнес-класса — Alfa Romeo Giulia
  • компактный кроссовер — Kia EV3
  • семейный кроссовер — Vauxhall/Opel Grandland (с бензиновым двигателем)
  • премиальный автомобиль — Lexus RX
  • семиместный автомобиль — Hyundai Santa Fe
  • электромобиль — BMW i3
  • электрокроссовер — Kia EV3
  • спортивный автомобиль — Toyota GR Yaris
Самые ненадежные автомобили 2025 года:
  • компактный автомобиль — Renault Zoe
  • семейный автомобиль — Hyundai Ioniq Electric
  • автомобиль бизнес-класса — Mercedes-Benz C-Class
  • компактный кроссовер — Nissan Juke (с бензиновым двигателем)
  • семейный кроссовер — Volkswagen Tiguan
  • премиальный автомобиль — Audi Q7
  • семиместный автомобиль — Audi Q7
  • электромобиль — Hyundai Ioniq Electric
  • электрокроссовер — Volkswagen ID.4
  • спортивный автомобиль — Porsche Taycan
Авто
Payment systems