Названы самые крутые гаджеты 2025 года (фото)
Сентябрьская презентация новой линейки iPhone 17 была одним из самых долгожданных событий 2025 года. Но одними лишь смартфонами список лучших гаджетов, вышедших в этом году, не исчерпывается. Инновации наблюдались во всех областях технологий.
Издание slashgear.com составило собственный список гаджетов — фаворитов 2025 года.
Смартфон iPhone Air
Несмотря на противоречивые отзывы и недовольство по поводу слишком слабой батареи, факт остается фактом: iPhone Air — это не просто супертонкий телефон, но и демонстрация нынешнего мастерства компании Apple.
Ведь, несмотря на тонкость и легкость, это удивительно крепкий гаджет. Тестирование показало, что он оказался гораздо более выносливым, чем предполагали некоторые скептики.
Так что, как бы то ни было, эксперты издания называют iPhone Air «чудом тонкой инженерии».
Наушники Sony WH-1000XM6
Эти наушники называют лучшей моделью наушников с шумоподавлением из всех когда-либо существовавших.
Кроме того, компания Sony улучшила качество звука и качество микрофона во время звонков. А еще модель XM6 вернулась к проверенному временем складному способу хранения.
Петли теперь лучше фиксируются, а в чехле (который стал компактнее) молния была заменена на гораздо более удобную и долговечную магнитную застежку.
Консоль Nintendo Switch 2 NerdNest
Тот факт, что через четыре дня после релиза в июне 2025 года Nintendo продала 3,5 миллиона таких устройств, говорит сам за себя. Интересно, что при этом, по оценке специалистов, Switch 2 — это наименее затронутая нововведениями консоль Nintendo.
Как раз то, что компания не пыталась «изобретать велосипед», а просто довела до совершенства свои хорошие стороны, сыграло ей в плюс. Nintendo Switch 2 — это большая и мощная консоль, а иногда это как раз то, что нужно.
