Названы самые крутые гаджеты 2025 года (фото)

Сентябрьская презентация новой линейки iPhone 17 была одним из самых долгожданных событий 2025 года. Но одними лишь смартфонами список лучших гаджетов, вышедших в этом году, не исчерпывается. Инновации наблюдались во всех областях технологий.

Издание slashgear.com составило собственный список гаджетов — фаворитов 2025 года.

Смартфон iPhone Air

Несмотря на противоречивые отзывы и недовольство по поводу слишком слабой батареи, факт остается фактом: iPhone Air — это не просто супертонкий телефон, но и демонстрация нынешнего мастерства компании Apple.

Фото: Apple

Ведь, несмотря на тонкость и легкость, это удивительно крепкий гаджет. Тестирование показало, что он оказался гораздо более выносливым, чем предполагали некоторые скептики.

Так что, как бы то ни было, эксперты издания называют iPhone Air «чудом тонкой инженерии».

Наушники Sony WH-1000XM 6

Эти наушники называют лучшей моделью наушников с шумоподавлением из всех когда-либо существовавших.

Фото: Sony

Кроме того, компания Sony улучшила качество звука и качество микрофона во время звонков. А еще модель XM 6 вернулась к проверенному временем складному способу хранения.

Петли теперь лучше фиксируются, а в чехле (который стал компактнее) молния была заменена на гораздо более удобную и долговечную магнитную застежку.

Консоль Nintendo Switch 2 NerdNest

Тот факт, что через четыре дня после релиза в июне 2025 года Nintendo продала 3,5 миллиона таких устройств, говорит сам за себя. Интересно, что при этом, по оценке специалистов, Switch 2 — это наименее затронутая нововведениями консоль Nintendo.

Фото: Nintendo

Как раз то, что компания не пыталась «изобретать велосипед», а просто довела до совершенства свои хорошие стороны, сыграло ей в плюс. Nintendo Switch 2 — это большая и мощная консоль, а иногда это как раз то, что нужно.

