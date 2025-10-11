Dacia готовит дешевый мини-электрокар стоимостью до 15 тыс. евро (фото)
Входящий в группу Renault бренд Dacia представил прототип электрического мини-автомобиля, который может стоить менее 15 тыс. евро, что потенциально может стать конкурентной альтернативой недорогим китайским электромобилям на рынке ЕС.
Об этом сообщает Reuters.
«Hipster Concept», который может быть запущен в производство, если Европейский Союз согласится создать новую категорию малолитражных автомобилей, является крошечным, его длина составляет всего 3 метра (9,84 фута), а вес — менее 800 кг.
Hipster — это «концепция смелого видения Dacia относительно местной, доступной и повседневной мобильности», — сказала недавно перешедшая из Mercedes-Benz генеральный директор Dacia Катрин Адт.
Максимальная скорость трехдверного Hipster с квадратными формами составит около 90 км/ч (55,92 миль/час), а запас хода — 150 км. По данным Dacia, средний автомобиль проезжает менее 40 км в день со средней скоростью 56 км/ч.
Dacia также упростила Hipster, чтобы снизить затраты: у него полотняные сиденья, минимум электроники, ручные окна и ремни для открывания дверей вместо ручек.
Renault и Stellantis возглавили кампанию за создание новой категории малых автомобилей в ЕС, вдохновленную японскими Kei Cars, которые будут иметь меньше обязательных функций, чем большие автомобили, особенно в плане безопасности.
Поклонники утверждают, что городской или пригородный автомобиль может обойтись без многих этих функций, оставаясь безопасным, и что это единственный способ значительно уменьшить вес и цену.
Dacia оценивает, что средняя цена нового автомобиля выросла на 63% между 2001 и 2020 годами, и что европейские покупатели нуждаются в более доступных моделях. Но новая категория малых автомобилей, о которой сейчас ведутся переговоры, предположительно будет иметь определенные условия.
«Нормативные акты, несомненно, потребуют, чтобы автомобиль производился в Европе», — сказал Reuters Дэвид Дюран, директор по дизайну бренда Dacia.
