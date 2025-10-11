Lamborghini показала концепт футуристического суперкара Manifesto (фото)
Итальянская компания Lamborghini отметила 20-летие своего дизайн-центра Centro Stile презентацией футуристического концепта Manifesto. Новинка, которую сам производитель называет чистым искусством в металле, демонстрирует совершенно новый подход к дизайну, который должен стать основой для будущих серийных моделей марки.
Главный дизайнер Lamborghini Митя Боркерт описал проект как «визуальный манифест, свободный от ограничений производства».
По его словам, команда экспериментировала с формами, которые раньше не решалась применять в привычных моделях.
В отличие от современных Revuelto и Fenomeno, отличающихся острыми линиями и агрессивной стилистикой, Manifesto имеет плавные, скульптурные формы.
Ярко-желтый кузов лишен традиционных спойлеров — их роль выполняют интегрированные воздуховоды и аэродинамические каналы.
Особенно футуристично смотрится задняя часть с большим туннелем Вентури.
Концепт получил инновационную систему освещения с лазерной проекцией и полностью гладкую переднюю панель. В конструкции кузова нет традиционных стоек, а дверь открывается вертикально.
Среди технических особенностей — углеродное шасси и экспериментальная тормозная система.
На специальной выставке в музее бренда Manifesto разместили между современным Fenomeno и легендарным Countach, подчеркнув преемственность поколений.
Эксперты отмечают, что некоторые элементы концепта, особенно в области аэродинамики, могут появиться в будущих серийных моделях.
В компании также подтвердили готовность продолжать эксперименты с дизайном и технологиями, в частности расширять линейку внедорожных суперкаров по примеру Huracán Sterrato. Ожидается, что первые идеи Manifesto найдут воплощение в новых проектах Lamborghini уже в ближайшие годы.
Поделиться новостью
Также по теме
Lamborghini показала концепт футуристического суперкара Manifesto (фото)
Названы самые крутые гаджеты 2025 года (фото)
Dacia готовит дешевый мини-электрокар стоимостью до 15 тыс. евро (фото)
Названы самые надежные автомобили и модели, которых следует избегать
Peugeot и Mercedes-Benz отзывают тысячи автомобилей в Европе
Рынок ИИ растет слишком быстро: Банк Англии заявил о риске «пузыря»