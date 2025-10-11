Lamborghini показала концепт футуристического суперкара Manifesto (фото) Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Итальянская компания Lamborghini отметила 20-летие своего дизайн-центра Centro Stile презентацией футуристического концепта Manifesto. Новинка, которую сам производитель называет чистым искусством в металле, демонстрирует совершенно новый подход к дизайну, который должен стать основой для будущих серийных моделей марки.

Главный дизайнер Lamborghini Митя Боркерт описал проект как «визуальный манифест, свободный от ограничений производства».

По его словам, команда экспериментировала с формами, которые раньше не решалась применять в привычных моделях.

В отличие от современных Revuelto и Fenomeno, отличающихся острыми линиями и агрессивной стилистикой, Manifesto имеет плавные, скульптурные формы.

Ярко-желтый кузов лишен традиционных спойлеров — их роль выполняют интегрированные воздуховоды и аэродинамические каналы.

Особенно футуристично смотрится задняя часть с большим туннелем Вентури.

Концепт получил инновационную систему освещения с лазерной проекцией и полностью гладкую переднюю панель. В конструкции кузова нет традиционных стоек, а дверь открывается вертикально.

Среди технических особенностей — углеродное шасси и экспериментальная тормозная система.

На специальной выставке в музее бренда Manifesto разместили между современным Fenomeno и легендарным Countach, подчеркнув преемственность поколений.

Эксперты отмечают, что некоторые элементы концепта, особенно в области аэродинамики, могут появиться в будущих серийных моделях.

В компании также подтвердили готовность продолжать эксперименты с дизайном и технологиями, в частности расширять линейку внедорожных суперкаров по примеру Huracán Sterrato. Ожидается, что первые идеи Manifesto найдут воплощение в новых проектах Lamborghini уже в ближайшие годы.

