Искусственный интеллект почти не повлиял на рынок труда — исследование Сегодня 06:08

С момента появления ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 г. эксперты и руководители компаний на перебой предрекали, что генеративные модели ИИ приведут к потере большого количества рабочих мест. Однако новое исследование свидетельствует о том, что подобные ожидания были сильно завышены.

Результаты исследования были опубликованы на сайте Бюджетной лаборатории Йельского университета, пишет Futurism.

Действительно ли ИИ сокращает рабочие места

Исследователи проанализировали данные относительно занятости за последние 33 месяца с момента запуска ChatGPT, статус занятости выпускников колледжей и степень влияния ИИ на разные категории работников из IT-сектора.

В одном из анализов ученые сравнили три разных группы работников с разной степенью уязвимости к влиянию искусственного интеллекта на их карьеру: высокой, средней и низкой.

Они отслеживали изменения в численности рабочих с момента выхода ChatGPT. Если бы ИИ как-то влиял на ситуацию, следовало ожидать масштабных сокращений среди работников с высокой и средней степенью уязвимости, однако этого не произошло.

Фактически, процентное соотношение в каждой категории практически не изменилось, что говорит о том, что ИИ, по крайней мере пока что, не играет никакой роли.

Как ИИ влияет по сравнению с интернетом и компьютерами

В рамках другого анализа исследователи изучали темпы изменений в составе американских рабочих и сравнили с двумя отдельными периодами: когда компьютеры начали получать широкое распространение около 1984 года и период взрывного роста предпринимательской деятельности в интернете, начиная с 1996 года. Идея заключалась в том, чтобы оценить, преобразует ли ИИ рабочую силу исторически значимым образом.

Исследователи установили, что темпы изменений в структуре рынка труда вслед за появлением ИИ практически совпадают с темпами, которые наблюдались в периоде распространения компьютеров и появления интернета.

Проще говоря, ИИ не оказывает большего влияния, чем это в свое время сделало распространение компьютеров или появление интернета.

Чувствуют ли изменения молодые специалисты

Анализируя выпускников колледжей, исследователи сравнили профессиональный состав (распределение работников по разным профессиям на рынке труда) молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет и сравнили их с работниками старшего возраста от 25 до 34 лет.

Ученые убедились, что профессиональный состав как младших, так и старших работников практически совпадает. Это свидетельствует о том, что ИИ не оказывает существенного влияния на недавних выпускников колледжей, если сравнивать их со старшей группой в аналогичный период жизни.

Однако в последние несколько месяцев наблюдается значительное отклонение в этой тенденции. Исследователи связывают отклонения на уровне около 6% с не самыми благоприятными условиями на американском рынке труда. Или, возможно, это просто показывает, что ИИ начинает оказывать влияние на рынок труда, также не исключают они.

«Картина влияния ИИ на рынок труда, который вырисовывается из наших данных, в значительной степени отражает стабильность, а не серьезные потрясения на уровне всей экономики», — объясняют авторы исследования.

По мнению ряда аналитиков, улучшение на американском рынке труда может быть связано с решением Федеральной резервной службы США в 2022 году, которое положило конец эпохе политики нулевых процентных ставок.

До этого момента компании ссужали большие объемы капитала по низким ставкам и вкладывали их в высокорискованные стартапы, раздувая активы, способствуя появлению большого количества миллионеров и подпитывая «золотую лихорадку» в технологическом секторе.

И вот заголовки, изобилующие историями об увольнениях из-за ИИ, но, возможно, это просто результат того, что некоторые руководители компаний поторопились и поверили в шум, хотя на практике ИИ все еще оставляет желать лучшего.

Это отражается в неравномерном внедрении ИИ в разных отраслях промышленности.

«Хотя генеративный ИИ, скорее всего, войдет в ряды трансформационных технологий общего назначения, — говорится в исследовании Йельского университета, — пока рано говорить о том, насколько разрушительной эта технология окажется для рабочих мест», — заключают авторы исследования.

