0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Исследователи выяснили, кто может потерять работу из-за искусственного интеллекта

Технологии&Авто
8
Исследователи выяснили, кто может потерять работу из-за искусственного интеллекта
Исследователи выяснили, кто может потерять работу из-за искусственного интеллекта
Искусственный интеллект начал оказывать существенное влияние на рынок труда в Соединенных Штатах Америки. И больше всего страдают от этого молодые специалисты.
Об этом пишет Time.

Кто наиболее уязвим

Как показало исследование Стэнфордской лаборатории цифровой экономики, речь идет о специалистах от 22 до 25 лет, работающих в сферах, где автоматизация происходит быстрее всего.
Читайте также
Речь о разработке программного обеспечения, маркетинге и обслуживании клиентов. С конца 2022 г. уровень занятости молодых специалистов снизился на 16%.
При этом общее количество рабочих мест продолжило расти.
«Было действительно впечатляюще видеть такой резкий эффект для определенных категорий, а для других — нет», — отметил один из авторов отчета, экономист Эрик Бриньольфссон.

Кто сохраняет работу

К примеру, стабильной или растущей была занятость среди медицинских ассистентов, технических работников или таксистов.
Читайте также
Примечательно, что, в отличие от молодых специалистов, специалисты в возрасте 30+ сохранили свои позиции и даже улучшили их.
Так, в сферах, которые считаются наиболее уязвимыми к ИИ, их занятость увеличилась на 6−12%. По мнению авторов исследования, этому могли способствовать определенные знания и более сильная позиция более опытных работников в компаниях.
Исследователи говорят, что эти показатели вызваны именно ИИ, и их вряд ли можно объяснить такими факторами, как изменения в образовании или дистанционная работа вследствие пандемии COVID.
Читайте также
Но есть и оптимистическая нота. В отраслях, где искусственный интеллект не заменяет человека, а дополняет его работу, занятость растет.
«Технология всегда уничтожала рабочие места и всегда создавала новые. Если мы хотим достичь производительности и процветания, то должны использовать ИИ именно для дополнения, а не только автоматизации работы», — сказал Бринейольфссон.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems