Исследователи выяснили, кто может потерять работу из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект начал оказывать существенное влияние на рынок труда в Соединенных Штатах Америки. И больше всего страдают от этого молодые специалисты.

Об этом пишет Time

Кто наиболее уязвим

Как показало исследование Стэнфордской лаборатории цифровой экономики, речь идет о специалистах от 22 до 25 лет, работающих в сферах, где автоматизация происходит быстрее всего.

Речь о разработке программного обеспечения, маркетинге и обслуживании клиентов. С конца 2022 г. уровень занятости молодых специалистов снизился на 16%.

При этом общее количество рабочих мест продолжило расти.

«Было действительно впечатляюще видеть такой резкий эффект для определенных категорий, а для других — нет», — отметил один из авторов отчета, экономист Эрик Бриньольфссон.

Кто сохраняет работу

К примеру, стабильной или растущей была занятость среди медицинских ассистентов, технических работников или таксистов.

Примечательно, что, в отличие от молодых специалистов, специалисты в возрасте 30+ сохранили свои позиции и даже улучшили их.

Так, в сферах, которые считаются наиболее уязвимыми к ИИ, их занятость увеличилась на 6−12%. По мнению авторов исследования, этому могли способствовать определенные знания и более сильная позиция более опытных работников в компаниях.

Исследователи говорят, что эти показатели вызваны именно ИИ, и их вряд ли можно объяснить такими факторами, как изменения в образовании или дистанционная работа вследствие пандемии COVID.

Но есть и оптимистическая нота. В отраслях, где искусственный интеллект не заменяет человека, а дополняет его работу, занятость растет.

«Технология всегда уничтожала рабочие места и всегда создавала новые. Если мы хотим достичь производительности и процветания, то должны использовать ИИ именно для дополнения, а не только автоматизации работы», — сказал Бринейольфссон.

