Албания назначила первого в мире ИИ-министра
Албания стала первой страной в мире, где в состав правительства введен виртуальный министр, созданный искусственным интеллектом.
Новый член кабинета получила имя Диэлла, что на албанском означает «солнце».
- Как объявил премьер-министр Эдди Рама в четверг, 11 сентября, Диэлла будет отвечать за сферу публичных закупок.
- По словам премьера, все тендеры постепенно передадут под контроль цифрового министра, обеспечивающего «100% прозрачность и 100% некоррумпированность» государственных расходов.
- Диэлла уже знакома гражданам: она является «лицом» портала e-Albania, через который жители страны получают доступ к большинству государственных услуг. Виртуальный аватар министра изображает молодую женщину в национальной албанской одежде.
Новая цифровая чиновница не только будет оценивать тендеры, но и сможет привлекать таланты со всего мира, чтобы преодолевать бюрократическую инертность.
Албания давно борется с коррупцией, особенно в сфере публичных закупок, что неоднократно подчеркивал Европейский Союз в своих ежегодных отчетах. Назначение Диэллы состоялось через несколько месяцев после того, как Рама получил исторический четвертый мандат в должности премьера и заявил о курсе на вступление в ЕС до 2030 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Албания назначила первого в мире ИИ-министра
Instagram тестирует функцию «картинка в картинке» для Reels
Спрос на электромобили растет: ТОП-5 новых и подержанных автомобилей
Мировые продажи электромобилей в июле установили рекорд
Китайская компания Xpeng отзывает большинство своих электромобилей P7+ из-за проблемы с рулем
В 2026 году выпустят электрический кроссовер Škoda Epiq (фото)