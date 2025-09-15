Албания назначила первого в мире ИИ-министра 15.09.2025, 00:40 — Технологии&Авто

Албания назначила первого в мире ИИ-министра

Албания стала первой страной в мире, где в состав правительства введен виртуальный министр, созданный искусственным интеллектом.

Новый член кабинета получила имя Диэлла, что на албанском означает «солнце».

Как объявил премьер-министр Эдди Рама в четверг, 11 сентября, Диэлла будет отвечать за сферу публичных закупок.

По словам премьера, все тендеры постепенно передадут под контроль цифрового министра, обеспечивающего «100% прозрачность и 100% некоррумпированность» государственных расходов.

Диэлла уже знакома гражданам: она является «лицом» портала e-Albania, через который жители страны получают доступ к большинству государственных услуг. Виртуальный аватар министра изображает молодую женщину в национальной албанской одежде.

Новая цифровая чиновница не только будет оценивать тендеры, но и сможет привлекать таланты со всего мира, чтобы преодолевать бюрократическую инертность.

Албания давно борется с коррупцией, особенно в сфере публичных закупок, что неоднократно подчеркивал Европейский Союз в своих ежегодных отчетах. Назначение Диэллы состоялось через несколько месяцев после того, как Рама получил исторический четвертый мандат в должности премьера и заявил о курсе на вступление в ЕС до 2030 года.

