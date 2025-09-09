Работники со знанием ИИ получают большую зарплату, чем их коллеги — исследование Сегодня 09:26 — Личные финансы

Работники со знанием ИИ получают большую зарплату, чем их коллеги — исследование

Спрос на специалистов со знанием искусственного интеллекта растет, и компании готовы существенно переплачивать за эти навыки. Исследования в США и Европе показывают, что даже вне сферы технологий AI добавляет десятки процентов к зарплатам.

Компании все чаще включают в себя требования владения AI к вакансиям и предлагают за это финансовые бонусы. Дополнительную оплату получают даже работники в сферах, далеких от технологий, поскольку бизнесу нужны специалисты, понимающие возможности автоматизации, сообщает CNBC

Исследование проанализировало более 1,3 миллиарда вакансий, показало: средняя надбавка за навыки работы с AI составляет 28% или около 18 тысяч долларов в год. Если же в вакансии отмечено несколько AI-компетенций, доплата растет до 43%.

Остальные исследования подтверждают эту тенденцию. Аналитики Foote Partners выяснили, что практические навыки использования AI оценивают в 19 — 23% выше, чем базовые сертификаты, которые добавляют только 9−11%. Согласно глобальным данным PwC, в 2025 году специалисты со знанием искусственного интеллекта получали до 56% больше, чем те, кто их не имеет, и эта разница значительно выросла за последний год.

В Великобритании вакансии с требованием AI приносили в среднем на 23% больше, чем аналогичные должности без таких знаний. Это превышает надбавку за диплом магистра (13%), хоть и уступает уровню PhD (33%). Женщины и мужчины с AI-навыками в среднем получали зарплату на 12−13% выше конкурентов без них.

Эксперты объясняют это переходом к модели «task-based hiring» — когда компании ищут не только дипломы, но прежде всего способность эффективно выполнять задачи с помощью новых инструментов. Особенно ценят навыки prompt engineering, критическое мышление и способность принимать решения вместе с алгоритмами.

В то же время исследования показывают и риски: большинство работников вне IT-сферы еще не успели получить новые знания, поэтому неравенство в зарплатах может только усиливаться.

Бывший топ-менеджер OpenAI сравнил специалистов с искусственным интеллектом со «звездами спорта», которых стремятся привлечь все компании.

Таким образом AI перестает быть узкой технической специализацией и становится новым стандартом профессиональных компетенций. Те, кто сможет адаптироваться, получают самые высокие зарплаты на рынке, а те, кто нет — рискуют остаться позади.

Какие АІ-профессии сейчас в спросе

Индустрия искусственного интеллекта активно развивается. Итак, организация Nexford предоставила перечень самых актуальных профессий в сфере АІ по состоянию на 2025 год.

Инженер машинного обучения. Создание и оптимизация моделей машинного обучения для анализа данных и прогнозирования. Сотрудничает с дата-саентистами и инженерами-программистами по внедрению решений на базе ИИ. Эта профессия является одной из самых важных в технологических компаниях, поскольку все системы ИИ в значительной степени зависят от машинного обучения.

Создание и оптимизация моделей машинного обучения для анализа данных и прогнозирования. Сотрудничает с дата-саентистами и инженерами-программистами по внедрению решений на базе ИИ. Эта профессия является одной из самых важных в технологических компаниях, поскольку все системы ИИ в значительной степени зависят от машинного обучения. Инженер компьютерного зрения. Разработка технологий, позволяющих компьютерам интерпретировать и обрабатывать визуальные данные (изображения и видео). Эти технологии активно используются в таких сферах, как здравоохранение, беспилотные автомобили и системы безопасности.

Разработка технологий, позволяющих компьютерам интерпретировать и обрабатывать визуальные данные (изображения и видео). Эти технологии активно используются в таких сферах, как здравоохранение, беспилотные автомобили и системы безопасности. Инженер по робототехнике (со специализацией на ИИ). Проектирует и создает интеллектуальных роботов, способных выполнять сложные задачи, например, автоматизацию производства или хирургические операции. Робототехника помогает восполнить пробелы в трудоемких отраслях.

Проектирует и создает интеллектуальных роботов, способных выполнять сложные задачи, например, автоматизацию производства или хирургические операции. Робототехника помогает восполнить пробелы в трудоемких отраслях. Инженер по обработке естественного языка (NLP). Помогает компьютерам понимать и интерпретировать человеческий язык с помощью чат-ботов, виртуальных ассистентов и систем распознавания речи. Появление таких платформ, как ChatGPT, делает этот навык незаменимым.

Помогает компьютерам понимать и интерпретировать человеческий язык с помощью чат-ботов, виртуальных ассистентов и систем распознавания речи. Появление таких платформ, как ChatGPT, делает этот навык незаменимым. Специалист по генеративному ИИ. Работает над системами, создающими контент (текст, изображение, музыку), имитируя человеческое творчество. Генеративный ИИ является основой для таких приложений, как создание контента, синтез изображений и даже дизайн игр.

Работает над системами, создающими контент (текст, изображение, музыку), имитируя человеческое творчество. Генеративный ИИ является основой для таких приложений, как создание контента, синтез изображений и даже дизайн игр. Дата-саентист (со специализацией на ИИ). Использует искусственный интеллект и предиктивную аналитику для решения сложных бизнес-задач. Компаниям нужны дата-саентисты для получения ценной информации из возрастающих массивов данных.

Использует искусственный интеллект и предиктивную аналитику для решения сложных бизнес-задач. Компаниям нужны дата-саентисты для получения ценной информации из возрастающих массивов данных. AI-продукт-менеджер. Управление разработкой, запуском и масштабированием продуктов на основе искусственного интеллекта. Эта гибридная роль совмещает технические знания со стратегическим бизнес-мышлением.

