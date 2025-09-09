Работники со знанием ИИ получают большую зарплату, чем их коллеги — исследование
Спрос на специалистов со знанием искусственного интеллекта растет, и компании готовы существенно переплачивать за эти навыки. Исследования в США и Европе показывают, что даже вне сферы технологий AI добавляет десятки процентов к зарплатам.
Компании все чаще включают в себя требования владения AI к вакансиям и предлагают за это финансовые бонусы. Дополнительную оплату получают даже работники в сферах, далеких от технологий, поскольку бизнесу нужны специалисты, понимающие возможности автоматизации, сообщает CNBC.
Исследование проанализировало более 1,3 миллиарда вакансий, показало: средняя надбавка за навыки работы с AI составляет 28% или около 18 тысяч долларов в год. Если же в вакансии отмечено несколько AI-компетенций, доплата растет до 43%.
Остальные исследования подтверждают эту тенденцию. Аналитики Foote Partners выяснили, что практические навыки использования AI оценивают в 19 — 23% выше, чем базовые сертификаты, которые добавляют только 9−11%. Согласно глобальным данным PwC, в 2025 году специалисты со знанием искусственного интеллекта получали до 56% больше, чем те, кто их не имеет, и эта разница значительно выросла за последний год.
В Великобритании вакансии с требованием AI приносили в среднем на 23% больше, чем аналогичные должности без таких знаний. Это превышает надбавку за диплом магистра (13%), хоть и уступает уровню PhD (33%). Женщины и мужчины с AI-навыками в среднем получали зарплату на 12−13% выше конкурентов без них.
Эксперты объясняют это переходом к модели «task-based hiring» — когда компании ищут не только дипломы, но прежде всего способность эффективно выполнять задачи с помощью новых инструментов. Особенно ценят навыки prompt engineering, критическое мышление и способность принимать решения вместе с алгоритмами.
В то же время исследования показывают и риски: большинство работников вне IT-сферы еще не успели получить новые знания, поэтому неравенство в зарплатах может только усиливаться.
Бывший топ-менеджер OpenAI сравнил специалистов с искусственным интеллектом со «звездами спорта», которых стремятся привлечь все компании.
Таким образом AI перестает быть узкой технической специализацией и становится новым стандартом профессиональных компетенций. Те, кто сможет адаптироваться, получают самые высокие зарплаты на рынке, а те, кто нет — рискуют остаться позади.
Какие АІ-профессии сейчас в спросе
Индустрия искусственного интеллекта активно развивается. Итак, организация Nexford предоставила перечень самых актуальных профессий в сфере АІ по состоянию на 2025 год.
- Инженер машинного обучения. Создание и оптимизация моделей машинного обучения для анализа данных и прогнозирования. Сотрудничает с дата-саентистами и инженерами-программистами по внедрению решений на базе ИИ. Эта профессия является одной из самых важных в технологических компаниях, поскольку все системы ИИ в значительной степени зависят от машинного обучения.
- Инженер компьютерного зрения. Разработка технологий, позволяющих компьютерам интерпретировать и обрабатывать визуальные данные (изображения и видео). Эти технологии активно используются в таких сферах, как здравоохранение, беспилотные автомобили и системы безопасности.
- Инженер по робототехнике (со специализацией на ИИ). Проектирует и создает интеллектуальных роботов, способных выполнять сложные задачи, например, автоматизацию производства или хирургические операции. Робототехника помогает восполнить пробелы в трудоемких отраслях.
- Инженер по обработке естественного языка (NLP). Помогает компьютерам понимать и интерпретировать человеческий язык с помощью чат-ботов, виртуальных ассистентов и систем распознавания речи. Появление таких платформ, как ChatGPT, делает этот навык незаменимым.
- Специалист по генеративному ИИ. Работает над системами, создающими контент (текст, изображение, музыку), имитируя человеческое творчество. Генеративный ИИ является основой для таких приложений, как создание контента, синтез изображений и даже дизайн игр.
- Дата-саентист (со специализацией на ИИ). Использует искусственный интеллект и предиктивную аналитику для решения сложных бизнес-задач. Компаниям нужны дата-саентисты для получения ценной информации из возрастающих массивов данных.
- AI-продукт-менеджер. Управление разработкой, запуском и масштабированием продуктов на основе искусственного интеллекта. Эта гибридная роль совмещает технические знания со стратегическим бизнес-мышлением.
