Apple готова увеличить затраты на искусственный интеллект — Finance.ua

Apple готова увеличить затраты на искусственный интеллект Сегодня 23:36 — Фондовый рынок

Apple готова увеличить свои затраты на развитие искусственного интеллекта. Таким образом, они стремятся догнать своих конкурентов, сообщает Reuters.

Apple планирует инвестировать деньги в строительство новых центров обработки данных, сообщил генеральный директор компании Тим Кук . Сколько денег планирует выделить Apple на ИИ, он не уточнил.

Кроме того, Apple готова тратить деньги на объединение с другими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.

Мы очень открыты для слияний и поглощений, которые ускоряют реализацию нашей дорожной карты. Мы не ограничиваемся определенным размером компании, хотя те, которые мы приобрели в этом году, невелики по своей природе, — сказал Тим Кук

По данным экспертов, Apple существенно отстает в развитии ИИ от своих главных конкурентов, а именно Google и Microsoft, привлекающих сотни миллионов долларов на разработку и улучшение искусственного интеллекта.

В последнее время Apple работает над использованием искусственного интеллекта. В частности, были планы модернизировать голосового помощника Siri благодаря ИИ, однако внедрение пока отложили из-за несовершенной работы.

Speka По материалам:

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