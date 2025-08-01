Apple готова увеличить затраты на искусственный интеллект — Finance.ua
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Apple готова увеличить затраты на искусственный интеллект

Фондовый рынок
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Apple готова увеличить свои затраты на развитие искусственного интеллекта. Таким образом, они стремятся догнать своих конкурентов, сообщает Reuters.
Apple планирует инвестировать деньги в строительство новых центров обработки данных, сообщил генеральный директор компании Тим Кук. Сколько денег планирует выделить Apple на ИИ, он не уточнил.
Кроме того, Apple готова тратить деньги на объединение с другими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.
Мы очень открыты для слияний и поглощений, которые ускоряют реализацию нашей дорожной карты. Мы не ограничиваемся определенным размером компании, хотя те, которые мы приобрели в этом году, невелики по своей природе, —
сказал Тим Кук

По данным экспертов, Apple существенно отстает в развитии ИИ от своих главных конкурентов, а именно Google и Microsoft, привлекающих сотни миллионов долларов на разработку и улучшение искусственного интеллекта.
В последнее время Apple работает над использованием искусственного интеллекта. В частности, были планы модернизировать голосового помощника Siri благодаря ИИ, однако внедрение пока отложили из-за несовершенной работы.
По материалам:
Speka
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