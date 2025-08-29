Джуны теряют работу из-за искусственного интеллекта — исследование Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Джуны теряют работу из-за искусственного интеллекта — исследование

Молодые специалисты сталкиваются с новой реальностью на рынке труда: за последние три года ИИ сократил более 13% вакансий для начинающих в программировании, финансах и техобслуживании.

Об этом свидетельствует исследование Стэнфордского университета, которое отслеживало зарплатные данные тысяч компаний США, пишет Bloomberg

Больше всего от этого пострадали джуны 22−25 лет.

В то же время для более опытных работников в тех же отраслях ситуация улучшилась: часть обязанностей джунов перешла на мидлов и старших сотрудников, повышая их производительность.

Эксперты отмечают, что хотя ИИ может повышать эффективность бизнеса, он часто делает это за счет начинающих, сокращая их шансы получить опыт. Если молодые специалисты лишатся стартовых позиций, кто завтра станет следующим поколением программистов, бухгалтеров и администраторов?

Исследование отмечает два сценария внедрения ИИ: либо ликвидация «ненужных» должностей, либо повышение производительности без потерь рабочих мест. Пока джуны остаются главными «жертвами» цифровой трансформации.

