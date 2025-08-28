95% попыток внедрения генеративного ИИ в компаниях терпят неудачу — Finance.ua

95% попыток внедрения генеративного ИИ в компаниях терпят неудачу Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

95% попыток внедрения генеративного ИИ в компаниях терпят неудачу

По данным Массачусетского технологического института, в 95% случаев внедрение искусственного интеллекта не приводит к увеличению доходов компаний.

Несмотря на сильный ажиотаж и спешку в интеграции мощных новых моделей, лишь около 5% пилотных программ ИИ ведут к быстрому росту. Подавляющее большинство проектов останавливается, не имея практически никакого заметного влияния на доходы или убытки.

Об исследовании. Исследование «Распределение GenAI: состояние ИИ в бизнесе 2025» инициативы MIT NANDA основано на 150 интервью с руководителями, опросе 350 сотрудников и анализе 300 публичных случаев развертываний ИИ, четко разграничивает истории успеха и остановленные проекты. Шерил Эстрада из журнала Fortune попросила Адити Чаллапалли, ведущего автора отчета и исследователя NANDA, прокомментировать эти результаты.

Что показало исследование

«Некоторые пилотные проекты ИИ крупных компаний и молодые стартапы действительно преуспевают в генеративном ИИ. Это потому, что они выбирают единую „болевую“ точку, прилагают максимум усилий, хорошо работают и разумно сотрудничают с компаниями, которые используют их инструменты», — сказал Чаллапалли.

Но для 95% компаний внедрение генеративного ИИ не оправдывает ожиданий.

Основной проблемой является не качество моделей ИИ как таковых, а «пробелы в обучении» как самих инструментов изначально, так и во время их работы внутри компании. Хотя руководители часто обвиняют регулировку или производительность моделей, исследование MIT указывает на несовершенную интеграцию на предприятиях. Общие инструменты, такие как ChatGPT, прекрасно подходят для отдельных лиц благодаря своей гибкости, но предприятия останавливают их использование, поскольку те не учатся на рабочих процессах и не адаптируются к ним.

Данные также свидетельствуют о несоответствии распределения ресурсов. Более половины бюджета генеративного ИИ выделяется на инструменты продаж и маркетинга. Но MIT выявил наибольшую рентабельность инвестиций в автоматизацию бэк-офиса с помощью ИИ: ликвидацию аутсорсинга бизнес-процессов, сокращение расходов внешних подрядчиков и оптимизацию операций.

Читайте также Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции

То, как компании внедряют ИИ, имеет решающее значение. Приобретение инструментов ИИ у специализированных поставщиков и партнерские отношения более успешны, тогда как внутренние сборки более неудачные. Этот вывод особенно актуален в сфере финансовых услуг и других высокорегулируемых секторов, где многие фирмы создают собственные генеративные системы ИИ. Исследование показывает, что компании сталкиваются с гораздо большим количеством неудач, когда работают самостоятельно. «Почти везде, куда мы пошли, предприятия пытались создать собственный инструмент», — отметил Чаллапалли. Опрошенные компании часто сомневались, делиться ли неудачными результатами.

🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Жмите ▶️ на новом изображении и узнавайте все самое важное еще быстрее!

Сбои при распределении в рабочей силе все чаще происходят, особенно в сфере поддержки клиентов и замещении административных должностей. Вместо массовых увольнений компании сейчас чаще не заполняют возникающие вакансии. Большинство изменений сосредоточено на работах, ранее передававшихся на аутсорсинг из-за низкой ценности. В отчете также подчеркивается проблема измерения влияния искусственного интеллекта на производительность и прибыль.

Самые продвинутые организации уже экспериментируют с агентными системами искусственного интеллекта, которые могут учиться на работе, запоминать и действовать самостоятельно в установленных пределах. Это дает представление о возможном следующем, более успешном этапе развертывания ИИ в бизнесе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.