Соцвыплаты, АІ-ассистент и другие: в «Дія» появятся шесть новых сервисов — Finance.ua

Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в «Дія». В скором времени на портале появится АІ-ассистент, электронный нотариат, базовая социальная помощь.



Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Удобное цифровое государство — это возможность получить услугу или консультацию под определенную жизненную ситуацию без визитов в госучреждения и потраченного времени в очередях. Еженедельно мы запускаем новые сервисы, уничтожающие бюрократию, очереди и коррупцию», — написал Федоров.

Федоров анонсировал 6 новых сервисов в «Дія»:

АІ-ассистент на портале «Дія» — первый в мире национальный АІ-ассистент, который будет предоставлять государственные услуги. Первый сервис — справка о доходах. Впоследствии пользователи смогут получать консультации и услуги, просто написав свой запрос в чат на человеческом языке.

э-Нотариат — украинцы смогут получать услуги нотариата онлайн.

эАкциз — украинцы смогут проверить легальность продукции в «Дія», просто отсканировав электронную марку. Бумажную акцизную марку заменят на электронную. По словам Федорова, только за год Украина теряет около 30 млрд грн из-за нехватки налогов на алкоголь и табак.

Путь раненого — в «Дія» появится комплексный сервис для военных и их семей. Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами — автоматическое.

Базовая социальная помощь — это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну. Подать заявку можно будет через «Дія» без бумажной бюрократии.

Выписка о несудимости с апостилем — Минцифры вместе с МВД работает над тем, чтобы пользователи могли заказать в «Дія» документ с доставкой. Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве.

Напомним, ранее Федоров сообщал , что Министерство цифровой трансформации работает над запуском в приложении «Дія» онлайн-услуги по разводу. Кроме того, в ближайшие дни планируется запустить «Пакет школьника». До сентября откроют еще несколько онлайн комнат для бракосочетания, таким образом разгрузив образовавшуюся в услуге очередь. К концу 2025 г. появится услуга по смене фамилии.

Он также рассказывал , что более половины обращений в службу поддержки в «Дія» уже обрабатывает искусственный интеллект.

