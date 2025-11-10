В каких ритейл-компаниях Украины самые высокие зарплаты: ТОП-10 Сегодня 11:02 — Личные финансы

В каких ритейл-компаниях Украины самые высокие зарплаты: ТОП-10

В 2024 году средняя зарплата работников украинского ритейла составила 11 379 гривен в месяц до налогообложения.

Как отмечают в Опендатаботе, это примерно на треть больше, чем в 2023 году (8685 грн), и почти в полтора раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения, когда средняя выплата составляла 7660 грн. В первый год большой войны, когда бизнес преимущественно пытался удержаться на плаву, зарплаты даже снизились — до 7 135 грн в месяц.

Данные основаны на финансовой отчетности крупных ритейл-компаний с количеством персонала более 100 человек. В таких отчетах фиксируют зарплаты всех сотрудников не только продавцов, но и административного и офисного персонала.

В каких ритейл-компаниях Украины платят больше всего

Уровень оплаты в ритейле существенно отличается между компаниями.

Самую высокую среднюю зарплату демонстрирует элитная сеть Бюро Вин (GoodWine) — более 82 тыс. грн в месяц при штате около 710 работников.

Среди лидеров также АТБ-Маркет: в компании работают более 46 тыс. человек, а средняя зарплата превышает 52 тыс. грн в месяц.

В сети магазинов Рошен (дочернее предприятие «Изюминка») работают около 1,2 тыс. сотрудников. Их средняя зарплата — чуть больше 41 тыс. грн.

Из компаний с наибольшими зарплатами только две — Rozetka.ua (интернет-магазин) и АТБ — вошли в Индекс Опендатабота 2025, который охватывает крупнейших и стабильных игроков рынка.

Внутри Индекса разница тоже существенная: от около 57 тыс. грн у Rozetka до 26−27 тыс. грн у Varus и Novus. Metro Cash&Carry Украина имеет средний показатель около 36 тыс. грн.

Как отмечает Опендатабот, офлайн-магазины Rozetka принадлежат другой компании — Европлюс, где средняя зарплата составляет около 16,7 тыс. грн до налогообложения.

Читайте также В каких регионах Украины быстрее всего растут зарплаты

Несмотря на общие вызовы рынка, отдельным игрокам удалось поднять уровень оплаты. Экспресс-Аптека (партнер сети Аптек низких цен, работающих под брендами Шар@, АНЦ, Копійка, Не хворій) увеличила среднюю зарплату своих сотрудников более чем в шесть раз за год, ДЦ Украина (Watsons) — в три раза, а Первая Фармация Харькова, Альфа-Продукт и сеть магазинов Ева — более чем в два раза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.