Украинцы не верят в скидки к Черной пятнице — результаты опроса
Результаты опроса показали: большинство украинцев либо не доверяют скидкам на Черную пятницу, либо не планируют покупки в этом году.
Об этом свидетельствуют данные Rakuten Viber, исследовавшей потребительские настроения накануне Черной пятницы. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 18 тысяч пользователей.
Украинцы не верят в скидки
83% респондентов заявили, что не собираются делать покупки в Черную пятницу. Среди них:
- 64% никогда не покупают в этот период и не верят в реальность скидок (этот показатель не изменился по сравнению с 2024 годом);
- 19% просто не планируют приобретений в этом году.
Только 3% готовы покупать больше, чем в прошлом году.
Что будут покупать те, кто все же ожидает распродаж
Среди тех, кто собирается воспользоваться Черной пятницей, самыми популярными категориями остаются одежда и техника. Наименьшим спросом пользуются товары для авто и подписки на сервисы.
Категории товаров, которые собираются покупать на Черную пятницу:
- одежду и обувь — 39% (2024 — 34%);
- технику для дома — 12% (2024 — 9%);
- гаджеты — 10% (2024 — 12%);
- товары для детей — 8% (2024 — 9%);
- косметику, уход за собой, витамины — 8% (2024 — 9%);
- товары для домашних любимцев — 8% (2024 — 6%);
- товары для дома и ремонта — 6% (2024 — 5%);
- еду и алкоголь — 5% (2024 — 13%);
- товары для авто — 2% (2024 — 2%);
- подписки на сервисы и абонементы — 2% (2024 — 1%).
