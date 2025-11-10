0 800 307 555
Украинцы не верят в скидки к Черной пятнице — результаты опроса

Результаты опроса показали: большинство украинцев либо не доверяют скидкам на Черную пятницу, либо не планируют покупки в этом году.
Об этом свидетельствуют данные Rakuten Viber, исследовавшей потребительские настроения накануне Черной пятницы. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 18 тысяч пользователей.

Украинцы не верят в скидки

83% респондентов заявили, что не собираются делать покупки в Черную пятницу. Среди них:
  • 64% никогда не покупают в этот период и не верят в реальность скидок (этот показатель не изменился по сравнению с 2024 годом);
  • 19% просто не планируют приобретений в этом году.
Только 3% готовы покупать больше, чем в прошлом году.

Что будут покупать те, кто все же ожидает распродаж

Среди тех, кто собирается воспользоваться Черной пятницей, самыми популярными категориями остаются одежда и техника. Наименьшим спросом пользуются товары для авто и подписки на сервисы.
Категории товаров, которые собираются покупать на Черную пятницу:
  • одежду и обувь — 39% (2024 — 34%);
  • технику для дома — 12% (2024 — 9%);
  • гаджеты — 10% (2024 — 12%);
  • товары для детей — 8% (2024 — 9%);
  • косметику, уход за собой, витамины — 8% (2024 — 9%);
  • товары для домашних любимцев — 8% (2024 — 6%);
  • товары для дома и ремонта — 6% (2024 — 5%);
  • еду и алкоголь — 5% (2024 — 13%);
  • товары для авто — 2% (2024 — 2%);
  • подписки на сервисы и абонементы — 2% (2024 — 1%).
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Деньги
