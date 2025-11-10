Что нужно знать украинцам перед покупкой недвижимости в Европе
Покупка недвижимости в Европе давно стала одним из популярных способов сберечь средства и получить «запасной аэродром». Формально процесс несложный: в большинстве стран для оформления достаточно загранпаспорта и местного налогового номера. Но реальные нюансы возникают на этапе расчетов и подтверждения происхождения денежных средств.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Расчеты и открытие счета
В ЕС операции с наличными деньгами фактически не работают. Поэтому украинцам необходимо либо легализовать деньги, либо задекларировать их при вывозе, либо открыть банковский счет в той стране, где планируется покупка, перевести средства туда и уже с этого счета оплачивать объект. Других законных вариантов нет.
Читайте также
Существуют ли ограничения для нерезидентов
В общем — нет. Большинство стран позволяют иностранцам покупать жилье без особых условий.
Однако есть исключения относительно земли. К примеру, в Румынии и Польше иностранцы не могут покупать земельные участки в полную собственность напрямую.
Эту проблему обычно решают через регистрацию местной компании, на которую и оформляется земля.
Нужно ли личное присутствие покупателя
Если речь идет о вторичной недвижимости, покупателю, как правило, советуют лично осмотреть объект.
На первичном рынке это не критично.
В то же время юридическое оформление можно полностью доверить представителю: сделки допускается проводить по доверенности, включая дистанционное подписание.
Какие могут быть дополнительные расходы
Размер сопутствующих платежей существенно отличается в зависимости от страны.
- К примеру, в Испании оформление сопровождается налогом около 10% плюс расходы на нотариуса и регистрацию.
- В Австрии, Чехии и Франции общие расходы тоже получаются немалыми.
- Но есть и страны с более лояльными условиями. В Черногории и Хорватии при покупке первичной недвижимости покупатель освобождается от 3% государственного налога на оформление права собственности.
На вторичном рынке правила могут быть совсем другими. Поэтому важно консультироваться со специалистами, работающими именно с той страной, где вы планируете покупку.
Подробнее о минимальном бюджете для покупки недвижимости в странах Европы и практических советах для покупателей читайте в статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы не верят в скидки к Черной пятнице — результаты опроса
Что такое финансовый чекап, и как его провести
Что нужно знать украинцам перед покупкой недвижимости в Европе
Как интровертам найти работу: практические советы
Ветераны и ветеранки могут получить компенсацию за «автогражданку»: как это сделать
Какое имущество считается личной собственностью одного из супругов