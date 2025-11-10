Что нужно знать украинцам перед покупкой недвижимости в Европе Сегодня 08:04 — Личные финансы

Что нужно знать украинцам перед покупкой недвижимости в Европе

Покупка недвижимости в Европе давно стала одним из популярных способов сберечь средства и получить «запасной аэродром». Формально процесс несложный: в большинстве стран для оформления достаточно загранпаспорта и местного налогового номера. Но реальные нюансы возникают на этапе расчетов и подтверждения происхождения денежных средств.

Расчеты и открытие счета

В ЕС операции с наличными деньгами фактически не работают. Поэтому украинцам необходимо либо легализовать деньги, либо задекларировать их при вывозе, либо открыть банковский счет в той стране, где планируется покупка, перевести средства туда и уже с этого счета оплачивать объект. Других законных вариантов нет.

Существуют ли ограничения для нерезидентов

В общем — нет. Большинство стран позволяют иностранцам покупать жилье без особых условий.

Однако есть исключения относительно земли. К примеру, в Румынии и Польше иностранцы не могут покупать земельные участки в полную собственность напрямую.

Эту проблему обычно решают через регистрацию местной компании, на которую и оформляется земля.

Нужно ли личное присутствие покупателя

Если речь идет о вторичной недвижимости, покупателю, как правило, советуют лично осмотреть объект.

На первичном рынке это не критично.

В то же время юридическое оформление можно полностью доверить представителю: сделки допускается проводить по доверенности, включая дистанционное подписание.

Какие могут быть дополнительные расходы

Размер сопутствующих платежей существенно отличается в зависимости от страны.

К примеру, в Испании оформление сопровождается налогом около 10% плюс расходы на нотариуса и регистрацию.

В Австрии, Чехии и Франции общие расходы тоже получаются немалыми.

Но есть и страны с более лояльными условиями. В Черногории и Хорватии при покупке первичной недвижимости покупатель освобождается от 3% государственного налога на оформление права собственности.

На вторичном рынке правила могут быть совсем другими. Поэтому важно консультироваться со специалистами, работающими именно с той страной, где вы планируете покупку.

