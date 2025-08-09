Названа страна с самым дешевым жильем в Европе — Finance.ua

Названа страна с самым дешевым жильем в Европе Сегодня 14:27 — Недвижимость

Названа страна с самым дешевым жильем в Европе

Дания стала лидером среди европейских стран по выгодности приобретения жилья. Несмотря на то, что общая стоимость жизни в этой стране одна из самых высоких в ЕС, именно здесь зафиксировано наилучшее соотношение между средними доходами и ценами на недвижимость.

Согласно аналитическому отчету BestBrokers, жилье площадью 100 квадратных метров в Дании обойдется примерно в 114 чистых месячных зарплат. Для сравнения, в Италии за такую же площадь придется отдать более 150 зарплат, а в Словакии — более 180.

Такой индекс дает представление о реальной покупательной способности населения. В исследовании учитывались разные факторы — от уровня инфляции и стоимости ипотеки до стабильности рынка труда. Всего в анализ были включены 62 страны мира.

Читайте также Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика)

Почему Дания опередила остальную Европу

Преимущество Дании в рейтинге объясняется несколькими факторами:

Высокий уровень дохода. Дания входит в топ-10 стран Европы по размеру средней зарплаты, что обеспечивает гражданам более высокую покупательную способность.

Прозрачные условия кредитования. Ипотечные программы с фиксированными ставками защищают покупателей от резких изменений на рынке.

Стабильность рынка. Датская недвижимость не демонстрирует резких ценовых колебаний, что позволяет спокойно планировать большие финансовые решения.

«Доступность жилья — это не только стоимость квадратного метра, а реальное соотношение доходов и расходов. У Дании есть сбалансированная модель, которая выгодно отличается среди стран ЕС», — отмечают в отчете BestBrokers.

Где жилье самое дорогое

В нижней части рейтинга оказались Швейцария, Словакия и Чехия, где на покупку жилья площадью 100 кв. м граждане вынуждены тратить более 180 месячных зарплат.

В Швейцарии ситуацию усложняет не только высокая стоимость квадратного метра, но и ограничения для иностранцев по поводу покупки недвижимости. В Чехии цены на квартиры за последние пять лет выросли почти вдвое, несмотря на общий экономический рост. Это усилило разрыв между собственниками жилья и теми, кто вынужден арендовать на менее выгодных условиях — в частности, молодежью и иностранцами.

Что будет с ценами дальше

По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года цены на жилье в Европе вырастут еще на 3−4%, а аренда — на 2%. Причины: ограниченное предложение на рынке, рост стоимости строительных материалов и накопленный отложенный спрос.

В странах Балтии, Польше и Болгарии интерес иностранных покупателей оказывает дополнительное давление на рынок. В то же время в Португалии и Испании ожидается определенное замедление из-за спада туристического спроса на жилье.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.