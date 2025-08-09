Названа страна с самым дешевым жильем в Европе — Finance.ua

Названа страна с самым дешевым жильем в Европе
Дания стала лидером среди европейских стран по выгодности приобретения жилья. Несмотря на то, что общая стоимость жизни в этой стране одна из самых высоких в ЕС, именно здесь зафиксировано наилучшее соотношение между средними доходами и ценами на недвижимость.
Согласно аналитическому отчету BestBrokers, жилье площадью 100 квадратных метров в Дании обойдется примерно в 114 чистых месячных зарплат. Для сравнения, в Италии за такую же площадь придется отдать более 150 зарплат, а в Словакии — более 180.
Такой индекс дает представление о реальной покупательной способности населения. В исследовании учитывались разные факторы — от уровня инфляции и стоимости ипотеки до стабильности рынка труда. Всего в анализ были включены 62 страны мира.
Почему Дания опередила остальную Европу
Преимущество Дании в рейтинге объясняется несколькими факторами:
- Высокий уровень дохода. Дания входит в топ-10 стран Европы по размеру средней зарплаты, что обеспечивает гражданам более высокую покупательную способность.
- Прозрачные условия кредитования. Ипотечные программы с фиксированными ставками защищают покупателей от резких изменений на рынке.
- Стабильность рынка. Датская недвижимость не демонстрирует резких ценовых колебаний, что позволяет спокойно планировать большие финансовые решения.
«Доступность жилья — это не только стоимость квадратного метра, а реальное соотношение доходов и расходов. У Дании есть сбалансированная модель, которая выгодно отличается среди стран ЕС», — отмечают в отчете BestBrokers.
Где жилье самое дорогое
В нижней части рейтинга оказались Швейцария, Словакия и Чехия, где на покупку жилья площадью 100 кв. м граждане вынуждены тратить более 180 месячных зарплат.
В Швейцарии ситуацию усложняет не только высокая стоимость квадратного метра, но и ограничения для иностранцев по поводу покупки недвижимости. В Чехии цены на квартиры за последние пять лет выросли почти вдвое, несмотря на общий экономический рост. Это усилило разрыв между собственниками жилья и теми, кто вынужден арендовать на менее выгодных условиях — в частности, молодежью и иностранцами.
Что будет с ценами дальше
По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года цены на жилье в Европе вырастут еще на 3−4%, а аренда — на 2%. Причины: ограниченное предложение на рынке, рост стоимости строительных материалов и накопленный отложенный спрос.
В странах Балтии, Польше и Болгарии интерес иностранных покупателей оказывает дополнительное давление на рынок. В то же время в Португалии и Испании ожидается определенное замедление из-за спада туристического спроса на жилье.
