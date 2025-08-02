Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика) — Finance.ua
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Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика)

Недвижимость
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Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика)
Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика)
Согласно новому отчету Deutsche Bank, цены на аренду жилья в центрах городов Европы продолжают расти. Только в пяти европейских городах средняя стоимость аренды квартиры с тремя спальнями составляет менее 2 000 евро.
Об этом пишет Еuronews, ссылаясь на данныэ отчета Deutsche Bank.
В ЕС продолжают расти цены на аренду жилья, и наибольший скачок стоимости за последние пять лет был зафиксирован в Южной и Восточной Европе. Об этом говорится в недавнем отчете Deutsche Bank по 67 городам мира и 28 городам Европы.
Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика)
Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика)
Как изменилась цена аренды жилья в городах Европы с 2020 года (инфографика)
По данным Евростата, цены на жилье выросли на 27,3% в период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2025 года, а арендная плата поднялась на 12,5% с июня 2020 года по июнь 2025 года. Однако в этом отчете указывается, что рост арендной платы в центрах городов был значительно выше среднего.

Где самые дешевые и самые дорогие

В 2025 году месячная арендная плата за трехкомнатную квартиру в центре 28 городов Европы варьируется от 1 080 евро в Афинах до 5 088 евро (или 4 278 фунтов стерлингов) в Лондоне. Европейские города можно разделить на три категории в зависимости от уровня арендной платы:
  1. Арендная плата выше 3 000 евро
После Лондона самыми дорогими местами для аренды в Европе являются Цюрих, Женева и Амстердам. Платить за съем квартиры в этих городах придется более 3800 евро. Самые дорогие города в Швейцарии, где арендная плата выше 4 250 евро. Дублин, Люксембург, Париж, Копенгаген и Мюнхен также отличаются высокой арендной платой — все выше 3 000 евро. Эти города являются крупными финансовыми, политическими или международными центрами, что обуславливает высокий спрос на жилье.
  1. Арендная плата от €2 000 до €3 000
В нескольких хорошо развитых городах арендная плата находится в среднем диапазоне от 2 000 до 3 000 евро. Милан, Эдинбург и Лиссабон находятся в верхней части этого диапазона.
Мадрид, Стокгольм, Берлин, Франкфурт и Барселона немного доступнее: средняя арендная плата составляет около 2 500 евро.
В Бирмингеме, Брюсселе, Вене и Праге средняя стоимость аренды составляет около 2 100 евро. В этих городах стоимость жизни относительно ниже, чем в верхнем эшелоне.
  1. Арендная плата ниже 2 000 евро
Только в пяти европейских городах средняя арендная плата ниже 2 000 евро. Помимо Афин, в их число входят Будапешт (1 225 евро), Стамбул (1 614 евро), Варшава (1 881 евро) и Хельсинки (1 928 евро).
Эти цифры показывают, что в Западной и Северной Европе самая высокая арендная плата. Ключевыми факторами в этих городах являются сильная экономика, высокий уровень жизни и нехватка жилья. В Южной и Центральной Европе уровень арендной платы более смешанный, а Восточная и Юго-Восточная Европа остается самой доступной.

Цены в мире

Нью-Йорк выделяется среди других своей дороговизной: арендная плата здесь составляет 7 676 евро (8 388 долларов). Каир является самым дешевым городов — съем квартиры здесь обойдется в 377 евро.
Средняя зарплата в центрах городов Дубай и Сидней превышает 4 000 евро. Это делает их более дорогими, чем большинство европейских городов. Арендная плата в Торонто, Сеуле, Токио, Москве и Шанхае находится в среднем диапазоне и составляет около 2 500 евро.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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