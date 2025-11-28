0 800 307 555
ВПЛ смогут получить ваучер на 2 млн грн через Дію: условия

Недвижимость
9
В понедельник, 1 декабря, начинается первый этап новой государственной программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи дома остались на временно оккупированных территориях. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории. Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель — чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые лишились жилья из-за войны», — отметила Свириденко.

На что можно использовать жилищный ваучер

Жилищный ваучер можно потратить на:
  • приобретение жилья;
  • инвестирование в строительство;
  • уплату первого взноса по ипотечному кредиту;
  • погашение ипотеки.

Кто может подать заявку

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые:
  • имеют статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны (с 2014 года);
  • имеют подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;
  • имеют актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной территории Украины;
  • не владеют другими объектами жилья на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);
  • не получали жилищную поддержку в других программах и не имеют действующих заявлений в «єВідновлення».

Срок действия ваучера

Срок действия ваучера — 5 лет с момента получения.
После покупки жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.
«Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель — чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, лишившихся жилья из-за войны», — подчеркнула Глава правительства.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал, что несмотря на повышение цены квадратного метра, квартиры на столичном вторичном рынке стали более доступными для покупателей. Аналитики проанализировали, сколько лет нужно откладывать среднюю зарплату на покупку жилья и сравнили с показателями прошлого года. Меньше всего времени на приобретение 1-комнатной квартиры требуется представителям рабочих профессий. Как указывают в ЛУН:
  • 1-комнатная квартира сегодня равна заработку за 7,7 лет (в прошлом году — 8,3 года);
  • 2-комнатная — за 12 лет (в прошлом году — 13,2 года);
  • 3-комнатная — за 17,6 лет (в прошлом году — 19 лет).
По материалам:
Finance.ua
