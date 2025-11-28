ВПЛ смогут получить ваучер на 2 млн грн через Дію: условия Сегодня 15:19 — Недвижимость

ВПЛ смогут получить ваучер на 2 млн грн через Дію: условия

В понедельник, 1 декабря, начинается первый этап новой государственной программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи дома остались на временно оккупированных территориях. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории. Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель — чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые лишились жилья из-за войны», — отметила Свириденко.

На что можно использовать жилищный ваучер

Жилищный ваучер можно потратить на:

приобретение жилья;

инвестирование в строительство;

уплату первого взноса по ипотечному кредиту;

погашение ипотеки.

Кто может подать заявку

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые:

имеют статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны (с 2014 года);

имеют подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

имеют актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной территории Украины;

не владеют другими объектами жилья на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получали жилищную поддержку в других программах и не имеют действующих заявлений в «єВідновлення».

Срок действия ваучера

Срок действия ваучера — 5 лет с момента получения.

После покупки жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.

«Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель — чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, лишившихся жилья из-за войны», — подчеркнула Глава правительства.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал , что несмотря на повышение цены квадратного метра, квартиры на столичном вторичном рынке стали более доступными для покупателей. Аналитики проанализировали, сколько лет нужно откладывать среднюю зарплату на покупку жилья и сравнили с показателями прошлого года. Меньше всего времени на приобретение 1-комнатной квартиры требуется представителям рабочих профессий. Как указывают в ЛУН:

1-комнатная квартира сегодня равна заработку за 7,7 лет (в прошлом году — 8,3 года);

(в прошлом году — 8,3 года); 2-комнатная — за 12 лет (в прошлом году — 13,2 года);

(в прошлом году — 13,2 года); 3-комнатная — за 17,6 лет (в прошлом году — 19 лет).

