Какие преимущества программы «Кредит для молодежи»

Приобретение первичного жилья в Украине актуально для многих семей. О том, какие преимущества предоставляет программа «Кредит для молодежи», пишем ниже. Реализует программу Государственный фонд содействия молодежному домостроению при помощи местных организаций.

Кто может принять участие

Участие может принимать одинокая молодежь в возрасте до 36 лет, супруги до 35 лет, неполные семьи с детьми и семьи ученых в возрасте до 40 лет, имеющие степень доктора наук (при условии, что второму супругу еще не исполнилось 36 лет).

Обязательное условие участия — отсутствие своего жилья или несоответствие его социальным нормам.

Участникам предлагают

7% годовых на весь срок;

начальный взнос не менее 6% от общей стоимости жилья;

кредитование сроком до 20 лет.

Заметим, что погашение должно состояться до достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Сумма кредита не фиксированная. Зависит все от цены кв. м в регионе, а также от состава семьи. Например, в столице семья из двух человек может получить примерно 2,5−2,7 млн ​​гривен, в других регионах чуть меньше.

Что можно приобрести

Предпочтение отдается новостройкам. Но и предложения вторичного рынка рассматривать не запрещается.

Недавно мы писали , что в среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12−14 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с более длительным периодом окупаемости аренда остается практическим решением.

А самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

